52-летняя Валерия показала стройную фигуру в бикини

Сегодня, 16:08

Александр Зуев

0

Image 16+
52-летняя Валерия показала стройную фигуру в бикини

У 52-летней певицы Валерии фигура 25-летней девушки. Об этом написали ее поклонники в Инстаграме, когда увидели поп-диву на свежем фото. На нем Валерия  запечатлена в черном купальнике сидящей у бассейна.  

«Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа», - подписала фотографию певица. «Роскошное тело», «Ну и фигурка. Любая 15-летняя девчонка не сравнится с фигурой Валерии», «Валерия, Вы как всегда - совершенство! Прекрасно выглядите!» - написали поклонники. Однако некоторые решили, что поп-исполнительница прибегла к фотошопу: «В районе попы какие-то деформации от смазанного фотошопа».  

На это Валерия ответила, что это блики от воды. 

А кое-кто счел, что певица уже слишком худа. 

«Анорексия»,  - написал кто-то из пользователей 

Чтобы сохранить фигуру идеальной,  Валерия нагружает себя физическими упражнениями и придерживается правил здорового питания.

Она не испытывает тяги к сладким хлебобулочным изделиям. Иногда певица ест зерновой хлеб или хлеб с отрубями, но отказывается от  сахара.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Анастасия Заворотнюк вышла на связь с Малаховым

Сегодня, 08:49

Светлана Ходченкова призналась, что ей нравится сниматься в постельных сценах

Вчера, 16:16

Цискаридзе считает, что дочь Успенской необходимо лечить

Вчера, 15:33

Гарик Мартиросян опроверг слухи об измене Павла Воли

Вчера, 12:51

Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

Вчера, 10:45

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал правду о домогательствах продюсера

16-10-2020, 15:12

44-летняя Дана Борисова заявила, что не хочет выходить замуж

16-10-2020, 12:28

Павел Воля вечер провел в компании несовершеннолетней эскортницы

16-10-2020, 07:44

42-летняя Оксана Федорова подверглась критике из-за отсутствия морщин

15-10-2020, 16:49

Максим Фадеев рассказал о старом конфликте с Игорем Крутым

15-10-2020, 08:50

Внучку Владимира Конкина попытались похитить с похорон ее матери

14-10-2020, 12:50

Ксения Собчак опровергла информацию о заражении коронавирусом

14-10-2020, 07:53

Лопырева спровоцировала слухи о разводе с Булатовым

13-10-2020, 14:33

Младший сын Валерии опубликовал снимок жены с округлившимся животом

13-10-2020, 13:45

Дмитрий Нагиев задумался об эмиграции

13-10-2020, 13:06

Супруга главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина стала певицей

13-10-2020, 12:32

На кастинг шоу «Холостяк» с Тимати подано рекордное количество заявок

13-10-2020, 08:39

Внучка Людмилы Гурченко два года судится с отцом из-за квартиры покойной актрисы

12-10-2020, 21:05

Андрей Ургант посетовал на нехватку денег

12-10-2020, 19:11

Возраст Пелин Карахан из «Великолепного века» удивил поклонников

12-10-2020, 18:48

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров