52-летняя Валерия показала стройную фигуру в бикини

У 52-летней певицы Валерии фигура 25-летней девушки. Об этом написали ее поклонники в Инстаграме, когда увидели поп-диву на свежем фото. На нем Валерия запечатлена в черном купальнике сидящей у бассейна.
На это Валерия ответила, что это блики от воды.
А кое-кто счел, что певица уже слишком худа.
Чтобы сохранить фигуру идеальной, Валерия нагружает себя физическими упражнениями и придерживается правил здорового питания.
Она не испытывает тяги к сладким хлебобулочным изделиям. Иногда певица ест зерновой хлеб или хлеб с отрубями, но отказывается от сахара.
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