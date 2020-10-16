52-летняя Валерия показала стройную фигуру в бикини

У 52-летней певицы Валерии фигура 25-летней девушки. Об этом написали ее поклонники в Инстаграме, когда увидели поп-диву на свежем фото. На нем Валерия запечатлена в черном купальнике сидящей у бассейна.

«Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа», - подписала фотографию певица. «Роскошное тело», «Ну и фигурка. Любая 15-летняя девчонка не сравнится с фигурой Валерии», «Валерия, Вы как всегда - совершенство! Прекрасно выглядите!» - написали поклонники. Однако некоторые решили, что поп-исполнительница прибегла к фотошопу: «В районе попы какие-то деформации от смазанного фотошопа».

На это Валерия ответила, что это блики от воды.

А кое-кто счел, что певица уже слишком худа.

«Анорексия», - написал кто-то из пользователей

Чтобы сохранить фигуру идеальной, Валерия нагружает себя физическими упражнениями и придерживается правил здорового питания.

Она не испытывает тяги к сладким хлебобулочным изделиям. Иногда певица ест зерновой хлеб или хлеб с отрубями, но отказывается от сахара.