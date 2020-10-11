44-летняя Дана Борисова заявила, что не хочет выходить замуж

Сегодня, 12:28

Александр Зуев

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44-летняя Дана Борисова заявила, что не хочет выходить замуж
Дана Борисова

Известная телеведущая не раз пережила в своей жизни разного рода неприятности, в том числе и личного характера. Ранее она строила наполеоновские планы, мечтала снова полюбить и выйти замуж. Дана хотела встретить мужчину, который будет соответствовать «трем П»: должен быть позитивным, платежеспособным и положительным. Но сейчас в жизни и настроении телеведущей все изменилось. В недавнем интервью она заявила, что замуж не торопится и вообще не хочет. Борисова призналась, что ей и без мужа хорошо живется и все у нее есть: мама, папа, дочка Полина, подруги, знакомые. Дана не согласна с мнением о том, что женщина обязательно должна выйти замуж.

44-летняя телеведущая призналась, что в инстаграме ей пишут разные дурачки:

«Дана, выходи замуж за меня!», но она на это реагирует как на шутку.

Но белокурая красавица без мужского внимания не остается. На днях она побывала на съемках шоу «Сегодня вечером». Дана появилась в роскошном платье с кристаллами Сваровски стоимостью 150 тысяч рублей. Любой мужчина, увидев это зрелище, мог бы потерять дар речи, пишет sobesednik.ru.

Отметим, что Дана Борисова была замужем лишь раз. В 2015 года она заключила брак с неким Андреем Тищенко. Но через год они расстались. И только недавно Дана призналась, что вышла замуж в наркотическом беспамятстве. Предположительно супруги употребляли запрещенные вещества. Дочь Полину Дана родила в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова.

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