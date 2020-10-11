44-летняя Дана Борисова заявила, что не хочет выходить замуж

Известная телеведущая не раз пережила в своей жизни разного рода неприятности, в том числе и личного характера. Ранее она строила наполеоновские планы, мечтала снова полюбить и выйти замуж. Дана хотела встретить мужчину, который будет соответствовать «трем П»: должен быть позитивным, платежеспособным и положительным. Но сейчас в жизни и настроении телеведущей все изменилось. В недавнем интервью она заявила, что замуж не торопится и вообще не хочет. Борисова призналась, что ей и без мужа хорошо живется и все у нее есть: мама, папа, дочка Полина, подруги, знакомые. Дана не согласна с мнением о том, что женщина обязательно должна выйти замуж.
44-летняя телеведущая призналась, что в инстаграме ей пишут разные дурачки:
Но белокурая красавица без мужского внимания не остается. На днях она побывала на съемках шоу «Сегодня вечером». Дана появилась в роскошном платье с кристаллами Сваровски стоимостью 150 тысяч рублей. Любой мужчина, увидев это зрелище, мог бы потерять дар речи, пишет sobesednik.ru.
Отметим, что Дана Борисова была замужем лишь раз. В 2015 года она заключила брак с неким Андреем Тищенко. Но через год они расстались. И только недавно Дана призналась, что вышла замуж в наркотическом беспамятстве. Предположительно супруги употребляли запрещенные вещества. Дочь Полину Дана родила в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова.
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