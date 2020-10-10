Дибров сменил стиль и прическу после инсульта и сбросил 10 лет

Сегодня, 12:14

Александр Зуев

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Дибров сменил стиль и прическу после инсульта и сбросил 10 лет

Дмитрий Дибров воспрял духом после перенесенного инсульта. Кроме того,  телеведущий изменился внешне и его поклонники решили, что он помолодел на десяток лет. 

Дибров перестал красить волосы, а также сделал спортивную стрижку, благодаря чему его лицо приобрело  естественное выражение. Дмитрий изменил и стиль:  он стал носить спортивную одежду и дорогие очки. Но самое  главное - телеведущий избавился от семи килограммов и отрастил щетину. Дмитрий сидит на диете и отказывается от алкоголя. Теперь 60-летнего телеведущего просто не узнать.

30-летняя супруга  Диброва довольна его преображением, но поклонники советуют ей не расслабляться, ведь все последующие избранницы Дмитрия были младше предыдущих.

Топ-стилист Анвар Очилов прокомментировал преображение Дмитрия Диброва. В частности, он сказал, что легендарный телеведущий выглядит отлично, и в том числе благодаря оправе очков, которая корректирует недостатки лица и формирует его правильный овал, а прическа и цвет волос в  таком солидном возрасте просто идеальны. Стилист также сказал, что  ухоженную стильную бороду могут себе позволить состоятельные люди.

«Шикарно! Давно надо было оформить лицо», «Стилистам пять с плюсом», «Вот это красава», «Так лучше, чем подкрашенная шевелюра», -   оценили новый стиль Диброва комментаторы в Сети. 

Некоторые заподозрил подтяжку. Но Дибров не делал круговой подтяжки и не менял форму подбородка, пишет kp.ru.

Напомним, что в начале года Дибров оказался на больничной койке из-за инсульта. А в августе он проходил реабилитацию в санатории Железноводска. Его жена там находилась  после коронавируса, который она перенесла в легкой форме.

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