СМИ сообщают о беременности жены сына Валерии

Сегодня, 17:43

Ольга Громова

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СМИ сообщают о беременности жены сына Валерии

В последнее время в СМИ то и дело можно прочитать о том, что Лиана Волкова, супруга Арсения Шульгина, младшего сына певицы Валерии, беременна. Поводом для слухов послужило пышное платье, в которое она облачилась на свадьбе, а также недавнее свежее фото до пояса, пишут Вести Подмосковья. Представители прессы решили, что за всем этим скрывается округлившийся животик.

К тому же журналисты вдруг решили вспомнить, что свадьба Лианы и Арсения была скоропалительной. Вероятно, молодые торопились пойти под венец так быстро и в столь юном возрасте не просто так - они ждут появления ребенка на свет. Мол, если бы не беременность, Валерия никогда бы не разрешила сыну жениться так рано.

В Инстаграме Лианы начали появляться поздравления с беременностью. Девушка, ознакомившись с комментариями, решила пролить свет на ситуацию.

21-летняя невестка Валерии написала, что она не беременна. И это отчетливо видно на снимках в полный рост.

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«Я сижу за фортепиано. Смотрите мои посты и сторис внимательнее. Намеки на беременность мимо», — резко ответила она одной из подписчиц.

Напомним: Арсений Шульгин и Лиана Волкова стали мужем и женой 28 августа. Брак был заключен в одном из столичных ЗАГСов.

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