СМИ сообщают о беременности жены сына Валерии

Книги по психологии отношении?, которые стоит прочитать¦??? ? ?? «Мужчины с Марса, Женщины с Венеры» Джон Грэи?. Название говорит само за себя. Идея книги проста - «мы разные». Немного затянуто, но прочитать стоит. Мне понравилась. Особенно рекомендую девушкам которые постоянно твердят..: «Он меня не понимает!» ? ?? «Пять языков любви» Гэри Чепмен. Влюбиться-очень просто, а вот сберечь любовь-настоящии? вызов. Эта книга «расскажет» как это сделать, поможет в понимании многих проблем в отношениях не только с партне?ром, но и с близкими людьми. ? ?? «Поступаи? как женщина, думаи? как мужчина» Стив Харви. Эта книга попала ко мне случаи?но.. когда я в неи? нуждалась????Если вы хотите узнать, что на самом деле думают мужчины, обязательно прочитаи?те ее. ? ?? «Женщины которые любят слишком сильно» Робин Норвуд. Для меня эта книга- «тяже?лая».. В книге рассказывается о том, как жить нельзя. Описывает настоящие истории людеи?, которые были вынуждены пои?ти к психологу. Автор доносит мысль: «Все проблемы-из детства.» Советую прочитать всем девушкам! Особенно тем, кто не может выи?ти из замкнутого круга «больных» и «созависимых» отношении?. ? Буду делать чаще для вас такие подборки??¦? Какие книги добавили бы в список? ? #Лиана_книги