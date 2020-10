Краснодарскую тяжелоатлетку Анну Тураеву заставили подтверждать свой пол

View this post on Instagram

Добрыи? вечер мои хорошие. Сегодня я хочу поделиться с вами тем ужасом, которым произоше?л со мнои? вчера. Я имею тве?рдыи? характер, и меня ничего не может смутить. Но бывают люди разные, и реагируют тоже по разному. Вчера, я перелетала транзитом с Питера, в Москву и с Москвы в Краснодар. На проходнои? меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе пол-написано ж. Это было унизительно, при всеи? очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели. При этом я не позволила себе ни малеи?шеи? грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этои? анархиеи?, и я ощущала себя максимально беспомощнои? в данном ситуации. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ??