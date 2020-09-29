Краснодарскую тяжелоатлетку Анну Тураеву заставили подтверждать свой пол

С кубанской спортсменкой Анной Тураевой, многократной чемпионкой Европы и мира по пауэрлифтингу произошел конфуз, который доставил ей неприятность и дискомфорт. Когда Анна летела из Санкт-Петербурга в Краснодар через Москву, сотрудники аэропорта устроили ей некорректный публичный допрос и унизительную проверку. Увидав мускулистую коротко стриженная пассажирку с татуировками, они усомнились в том, что она - женщина.
Еще в Северной столице спортсменку не хотели пускать на рейс. По словам Анны, претензии сотрудников воздушной гавани были для нее унизительными. Вопросы интимного характера, которые задавались, были ей неприятны. Как отметила Анна, ее отчитывали как малолетку, а также интересовались в роли кого она по жизни, и в постели. Об этой истории атлетка рассказала в инстаграме.
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Добрыи? вечер мои хорошие. Сегодня я хочу поделиться с вами тем ужасом, которым произоше?л со мнои? вчера. Я имею тве?рдыи? характер, и меня ничего не может смутить. Но бывают люди разные, и реагируют тоже по разному. Вчера, я перелетала транзитом с Питера, в Москву и с Москвы в Краснодар. На проходнои? меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе пол-написано ж. Это было унизительно, при всеи? очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели. При этом я не позволила себе ни малеи?шеи? грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этои? анархиеи?, и я ощущала себя максимально беспомощнои? в данном ситуации. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ??
В Петербурге Тураевой разрешили сесть на самолет, однако в Москве произошло то же самое. При этом работники аэропорта повели себя с ней как с преступницей. Такое отношение заставило Анну обратиться к перевозчику и заявить, что она отстаивала честь страны на соревнованиях не для того, чтобы к ней относились как нарушительнице. При этом чемпионка подчеркнула, что она сама не очень-то видит в себе женщину, однако ее возмущает не это, а тот факт, что в аэропортах с ней вели себя по-хамски.
Надо признать, внешность Анны можно назвать нетипичной для женщины. Ее и впрямь можно принять за парня. Однако саму Анну смущает не то, что она больше похожа на мужчину, а то, что сотрудники перевозчика не умеют себя вести и относятся к пассажирам без уважения, чувства такта, субординации.
Теперь Тураева требует публичных извинений, так как ее унизили тоже публично. Анна также добавила, что у нее психика нормальная и твердый характер, но у другого человека в подобной ситуации может произойти нервный срыв.
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