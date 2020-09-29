Тимати встречался с Решетовой во время беременности Шишковой

Тема любовного треугольника - Тимати-Шишкова-Решетова - очень часто обсуждалась среди поклонников рэпера. Долгое время ходили слухи о том, что музыкант закрутил роман с Анастасией Решетовой в тот период, когда Шишкова была от него беременна. Сама Алена Шишкова подтвердила в Instagram, что Тимати летал отдыхать с Решетовой во время ее беременности. При этом Алена отметила, что не считает, что соперница виновата в разрыве их отношений. Судя по всему, бывшая девушка рэпера винит во всем его самого.

Примечательно, что Решетова не раз опровергла подобные слухи. Анастасия уверяет, что они с Тимати даже не были знакомы в период беременности Алены.

И вот только сейчас стало известно, что Настя тайно встречалась с музыкантом, а тем временем Алена ждала от него ребенка.

Напомним, что в прошлом месяце Тимати расстался с Решетовой. Сама Анастасия говорит, что им удалось сохранить теплые отношения и сделали они это ради их общего сына Ратмира. Хейтеры сразу же принялись оставлять в соцсети свои язвительные комментарии. Теперь Решетова сама оказалась на месте Шишковой, пишут они.