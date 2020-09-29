Раскрыта судьба 11-летней внучки Владимира Конкина после гибели ее матери

Вчера, 22:42

Ольга Громова

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Раскрыта судьба 11-летней внучки Владимира Конкина после гибели ее матери
Владимир Конкин и его дочь София

Родные Софии Конкиной, погибшей при таинственных обстоятельствах дочери актера Владимира Конкина, решили судьбу ее дочери - 11-летней Алисы.

София свою дочь воспитывала одна. Отец девочки бывшую жену и дочь не навещал, алименты не платил. Многие были уверены, что свою внучку будет воспитывать сам Конкин. Однако он, безутешный в своем горе, в эфире ток-шоу на одном из федеральных каналов признался, что в силу своего возраста (ему 69) решил не брать на себя такую ответственность.

«К сожалению, я не могу удочерить внучку, ведь мне почти 70 лет, да и здоровье у меня далеко не идеальное», - признался артист.

Воспитанием Алисы займется ее дядя - один из его сыновей.

«Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение», — заявил звезда культового советского многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя».

Между тем следственные органы продолжают расследовать смерть Софии Конкиной. 32-летняя девушка скончалась в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после утопления в бассейне фитнес-центра «Джамп-клуб».

Владимир Конкин в то, что его единственная дочь утонула, не верит - она отлично умела плавать. Актер не сомневается, что ее убили.

Ранее сообщалось, что в крови у Софии был обнаружен алкоголь, но позднее эти сведения были опровергнуты.

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