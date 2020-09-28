Уральская порноактриса заявила о групповом изнасиловании в отпуске

Порноактриса из Тюмени Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, заявила в полицию о побоях и групповом изнасиловании. Со слов заявительницы, неприятная история с ней произошла во время отдыха в Геленджике. Когда порнозвезда вместе с подругой Эмили отдыхала на яхте, на них набросились трое неизвестных мужчин. После произошедшего потерпевшие прошли медосвидетельствование и сняли побои.

Надо сказать, что Любовь Бушуева и раньше подвергалась насилию. Шесть лет назад она познакомилась с двумя мужчинами, а те пригласили ее в гости. Когда девушка приехала по адресу, на нее надели наручники и изнасиловали. Актрисе пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа. Через год после случившегося злоумышленников приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.

Отметим, что Любовь Бушуева родилась в Ишиме Тюменской области. До того, как стать актрисой фильмов для взрослых, она работала библиотекарем в Свердловской области. Известно, что девушка уже ушла из порноиндустрии и увлеклась живописью. Любовь планирует взять на воспитание ребенка. Как-то она сказала, что не собирается зарабатывать на своем увлечении, но может продать любую картину за пять тысяч рублей, пишет Lenta.ru .

Также Любовь призналась, что ей никак не удается найти достойного спутника жизни.