Уральская порноактриса заявила о групповом изнасиловании в отпуске

Порноактриса из Тюмени Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, заявила в полицию о побоях и групповом изнасиловании. Со слов заявительницы, неприятная история с ней произошла во время отдыха в Геленджике. Когда порнозвезда вместе с подругой Эмили отдыхала на яхте, на них набросились трое неизвестных мужчин. После произошедшего потерпевшие прошли медосвидетельствование и сняли побои.
Надо сказать, что Любовь Бушуева и раньше подвергалась насилию. Шесть лет назад она познакомилась с двумя мужчинами, а те пригласили ее в гости. Когда девушка приехала по адресу, на нее надели наручники и изнасиловали. Актрисе пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа. Через год после случившегося злоумышленников приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.
Отметим, что Любовь Бушуева родилась в Ишиме Тюменской области. До того, как стать актрисой фильмов для взрослых, она работала библиотекарем в Свердловской области. Известно, что девушка уже ушла из порноиндустрии и увлеклась живописью. Любовь планирует взять на воспитание ребенка. Как-то она сказала, что не собирается зарабатывать на своем увлечении, но может продать любую картину за пять тысяч рублей, пишет Lenta.ru.
Также Любовь призналась, что ей никак не удается найти достойного спутника жизни.
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