Агутин рассказал об опыте секса втроем

Леонид Агутин занимался сексом с двумя девушками одновременно. В этом он признался YouTube-шоу «Музыкалити».

Отвечая на вопрос ведущего Максима Галкина об опыте секса втроем, музыкант ответил коротко: «Да, было. Думаю, понравилось».

Знала ли об этом жена Агутина, певица Анжелика Варум, неизвестно.

Правда, Леонид не сказал с кем именно был секс и главное - когда. Кроме этого, Агутин откровенно признался, что ему приходилось напиваться до беспамятства, после чего звонил бывшим возлюбленным. Помимо прочего, Агутин ходил в стриптиз-клубы, но был ли он уже в то время женат на Анжелике, артист не говорит. Леонид еще много чего делал несуразного: выступал под фонограмму, купался голышом, икал в микрофон, пел в душе. Однако он никогда не матерился на сцене.

Леонид Агутин считается хорошим мужем и отцом. Он женат на Анжелике уже более 20 лет, хотя время от времени в их отношениях появляется кризис.

Напомним, что несколько лет назад брак Агутина и Варум едва не распался из-за предполагаемого романа Леонида с Элиной Чагой. Тогда Элина утверждала, что ее с наставником связывает только творчество. Прошло какое-то время, и супруги заявили, что их брак крепок как никогда. Видимо, к тому времени Элина Чага ушла от Леонида Агутина, пишет StarHit.ru .

В недавнем «Кинотавре» в Сочи с Агутиным снова произошел конфуз. Его якобы видели с таинственной незнакомкой.

Сам музыкант всегда утверждал, что у него есть только одна муза — Анжелика.