Шоу нижнего белья в Париже открыла 21-летняя Алеся Кафельникова

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся Кафельникова, которая по версии Forbes включена в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в показе французского бренда нижнего белья Etam. Модное шоу прошло в рамках Недели моды в Париже.

Супермодель появилась на подиуме в блестящих брюках, облегающих сапогах на каблуках и кружевном бюстгальтере-бралетте. Образ Алеси дополняли белые серьги-кисти.

Подписчики модели в Инстаграме в комментариях восхитились ею и оценили успехи манекенщицы.

«Так радостно за тебя! Королева!», «Как круто», «Просто королевская девушка», «Я искренне рада за тебя», — написали они.

В своей публикации Кафельникова поблагодарила представителей модельного агентства и редактора издания Vogue Джеральдин Сальо.

Примечательно, что недавно отец Алеси говорил, что карьера его дочери скоро закончится. В частности, он упомянул, что она плохо зарекомендовала себя: однажды пришла на кастинг Chanel в нетрезвом виде. Но, судя по всему, предсказания известного спортсмена не сбылись: Алеся пересилила свои пагубные пристрастия.

Надо признать, что в последнее время 21-летняя дочь знаменитости заявляет о себе не скандальными выходками, а участием в таких мероприятиях, как Неделя моды в Париже, пишет Lenta.ru.

Ранее Алеся представила публике нового бойфренда. Речь идет о Георгии Петришине, у которого весьма неоднозначная репутация. Парень «охотится» на звезд: у него были романы с Викторией Дайнеко, Светланой Ходченковой и другими знаменитостями.