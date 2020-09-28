Ургант пошутил над взлетом курсов доллара и евро к рублю

Сегодня, 14:36

Александр Зуев

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Ургант пошутил над взлетом курсов доллара и евро к рублю

Иван Ургант в своем вечернем шоу пошутил на тему курса валют. Он сказал, что ему не нравится тональность новостей о колебании мировых валют. 

В частности, шоумен отметил, что фразу «На Московской бирже евро поднялся выше 93 рублей, тогда как доллар вплотную подошел к 80 рублям»,  следует заменить  на другую. Ургант иронично заметил, что россиянам следует рассказывать о ситуации на валютной бирже другим языком. Он предложил подбирать глаголы и определения так, чтобы новость звучала совершенно по-другому. 

Шоумен представил свою версию: «Курс евро, задыхаясь гнилой одышкой, вскарабкался на отметку 93 рубля и гнилым зубом процарапал ее. А доллар, мерзко извиваясь, как недобитый червь, подполз к гордо стоявшим и уверенно глядевшим в будущее 80 рублям».

Помимо этого, телеведущий в той же шуточной форме рассказал о совместном тайном плане по уничтожению мировой экономики, частью которого является снижение стоимости рубля, пишет Lenta.ru. Как  подчеркнул шоумен, план подготовлен при участии  Министерства экономического развития России и бывшей ведущей  «Дома-2» Виктории Бони, которая известна своими конспирологическими теориями о  вышках 5G,  распространяющих коронавирус, и планах мирового правительства по тотальному чипированию населения.

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