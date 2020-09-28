Ургант пошутил над взлетом курсов доллара и евро к рублю

Иван Ургант в своем вечернем шоу пошутил на тему курса валют. Он сказал, что ему не нравится тональность новостей о колебании мировых валют.

В частности, шоумен отметил, что фразу «На Московской бирже евро поднялся выше 93 рублей, тогда как доллар вплотную подошел к 80 рублям», следует заменить на другую. Ургант иронично заметил, что россиянам следует рассказывать о ситуации на валютной бирже другим языком. Он предложил подбирать глаголы и определения так, чтобы новость звучала совершенно по-другому.

Шоумен представил свою версию: «Курс евро, задыхаясь гнилой одышкой, вскарабкался на отметку 93 рубля и гнилым зубом процарапал ее. А доллар, мерзко извиваясь, как недобитый червь, подполз к гордо стоявшим и уверенно глядевшим в будущее 80 рублям».

Помимо этого, телеведущий в той же шуточной форме рассказал о совместном тайном плане по уничтожению мировой экономики, частью которого является снижение стоимости рубля, пишет Lenta.ru . Как подчеркнул шоумен, план подготовлен при участии Министерства экономического развития России и бывшей ведущей «Дома-2» Виктории Бони, которая известна своими конспирологическими теориями о вышках 5G, распространяющих коронавирус, и планах мирового правительства по тотальному чипированию населения.