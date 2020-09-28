Известный певец-гей совратил жениха Анны Калашниковой

Светская львица Анна Калашникова не может найти счастья в личной жизни. Девушка неоднократно разочаровывалась в мужчинах, которые разбивали ей сердце. Как правило, все ухажеры Анны бросали ее и уходили к другим дамам. Например, Прохор Шаляпин расстался с ней и закрутил роман с бывшей женой Армена Джигарханяна, Виталиной Цымбалюк-Романовской. Хотя и Виталину он тоже впоследствии бросил. Но, как оказалось, от Анны возлюбленные уходили не обязательно к женщинам, но и к мужчинам.

Сама Анна призналась, что состояла в отношениях с одним очень серьезным человеком. Это было в то время, когда девушка работала арт-директором в караоке-клубе. Анна организовывала дня него и его компании различные мероприятия. Как-то на одно такое мероприятие она пригласила известного певца. После этого Калашникова себя ругала, так как этот певец придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации и увел ее ухажера.

Примечательно, но Анна знала, что до встречи с этим певцом ее жених был гетеросексуален и в его жизни не было мужчин. Анна узнала о первом гей-сексе своего возлюбленного после того, как тот уже закрутил роман с поп-исполнителем. По словам девушки, для нее эта новость стала шоком, пишет dni.ru . Безусловно, их отношения больше не могли продолжаться как ни в чем ни бывало. С тех пор Анна очень осторожно относится к мужчинам. Калашникова не стала называть имя гея-бесстыдника, который завлек в свои объятия ее мужчину. Хотя это многих бы оберегло от попадания в любовные сети этого искусителя.