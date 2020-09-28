Бывшие участники шоу «Поле чудес» обвинили редакцию в обмане зрителей

Сегодня, 12:00

Александр Зуев

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Бывшие участники шоу «Поле чудес» обвинили редакцию в обмане зрителей
Капитал-шоу «Поле чудес»

Бывшие участники капитал-шоу «Поле чудес», которое выходит на Первом канале с 1999 года, заявили о том, что авторы передачи обманывают телезрителей. Как они сообщают, зачастую гости «Поля чудес» - это подставные лица. Так один из участников шоу Михаил Майер рассказал, что редакторы придумали для него легенду и перед съемкой выдали подарки, которые гости, как правило, вручают ведущему Леониду Якубовичу. Михаила нарядили цыганом, поскольку он должен спеть песню «Гитара» Успенской. Мужчине велели сказать, что он приехал из Иркутска. Они также дали ему клюкву и грибы, чтобы он преподнес эти гостинцы Якубовичу.

Другие гости шоу также сообщили, что гостинцы для ведущего дают, даже если кто-то приехал без подарка.

Жительница Москвы рассказала, что играла роль череповянки. Женщине дали в руки бутылку водки, чтобы та вручила ее Якубовичу.

К слову, летом СМИ сообщили, что ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович решил покинуть телепередачу. Но сам он эту информацию опроверг, пишет Readovka67.ru. Известно, что Якубович работает не только на телевидении. Он участвует и в других проектах. Так, Леонид Аркадьевич написал киносценарий, а также пьесу, которую приняли к постановке.

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