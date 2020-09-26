Елена Корикова впервые за три месяца появилась в Сети

48-летняя актриса Елена Корикова, которая долгое время не появлялась на публике, решила показать себя своим поклонникам - разместила в Инстаграме свежее фото. Звезда телесериала «Бедная Настя» пребывала в забвении с марта этого года. С того времени Елена не радовала фанатов фотографиями крупным планом в соцсетях. Поклонники сочли, что актриса страдает серьезным заболеванием.

Но Корикова решила опровергнуть подобные слухи, опубликовав снимок после отдыха в Черногории. Актриса сообщила, что 6-месячный отпуск она провела в своем доме на берегу моря. Корикова не входит в число знаменитостей, которые выставляют свою личную жизнь напоказ. Она всегда вела закрытый образ жизни, но поклонникам удалось узнать, что Елена отдыхала не в одиночестве, а в компании поклонника.

«Вы так похорошели, такая красотка!», «Отпуск явно пошел вам на пользу», «Любимая актриса и шикарная женщина», - прокомментировали фото восторженные подписчики.

Многие поклонники надеятся, что теперь Елена не будет пропадать надолго.