Хирург рассказал о пластических операциях Софии Ротару и Аллы Пугачевой

Многие эксперты уверены, что София Ротару и Алла Пугачева прибегали к услугам пластических хирургов.

Тот факт, что обе певицы выглядят на десятки лет моложе своих лет, известен всем.

Пугачева делала лифтинг шеи, на что указывают четкий овал и подтянутые формы, заметил пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. У певицы все подтянуто, нет обвисаний, подчеркнул он. Также Примадонне делали подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба и блефаропластику верхних и нижних век.

А новое лицо Софии Ротару хирург считает произведением искусства. Внешний вид певицы можно назвать эталонным, заявил хирург.

Ротару делали операцию на верхнем и на нижнем веке, ей убрали лишнюю кожу, сообщил Амжад Аль-Юсеф. Кожу оптимизировали с верхних и нижних частей, провели эндоскопическую подтяжку зоны бровей, которые подняли кверху. Ротару делали подтяжку лица, поэтому у нее идеальный овал. Хирург сделал вывод: изменения в облике Пугачевой могут заметить даже зрители, а вот следы хирургического вмешательства на лице Ротару может увидеть лишь внимательный специалист.

Хирург решил узнать, как бы певицы выглядели без процедур по омоложению лица. Специалист использовал нейросеть, которая обработала снимки знаменитостей в молодости. Он взяли несколько фотографий Ротару и Пугачевой 70-80-х годов. Нейронная сеть состарила певиц. Как выяснилось, обе звезды без пластики выглядели бы, как обычные бабушки, как большинство пожилых женщин: и морщинки, и трещинки. Но глаза были бы по-прежнему молодыми. Конечно же, для гламурных поп-исполнительниц просто неприемлемо не вмешиваться в процесс старения, которого избежать нельзя, и оставить лицо без изменений, пишет НТВ .

Ранее Алла Пугачева высказалась о перенесенных пластических операциях. С ее слов, она делала только небольшие подтяжки, так как ей запрещен общий наркоз.