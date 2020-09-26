Полуобнаженная Мирослава Карпович вызвала фурор в сети

Эксперименты звезды «Папиных дочек» с пикантными образами продолжают вызывать резонанс у поклонников Мирославы Карпович. 34-летняя возлюбленная шоумена Павла Прилучного поделилась с фолловерами провокационной фотосессией для одной из выставок в своем инстаграм-аккаунте.

На этот раз любительница эпатировать фолловеров решила опубликовать фрагмент своей фотосессии для проекта Сарика Андреасяна «Свобода быть собой». На снимке Карпович в пикантной позе оголила спину, небрежно приспустив пальто с меховым воротником, надетое прямо на голое тело. Мирослава сообщила подписчикам, что этой фотографией призывает каждую девушку проявлять свою индивидуальность, не бояться особенностей фигуры и самовыражаться всеми доступными способами.

Эффектный снимок, выполненный в черно-белой сепии, получился очень проникновенным и будоражащим. Как отмечают фанаты звезды, Мирославе уже полностью удалось избавиться от амплуа глупенькой Маши Васнецовой в «Папиных дочках», и предстать опытной и самодостаточной женщиной, которая не боится никаких экспериментов.

Фолловеры Карпович пришли в восторг от нового образа звезды.

«Вы самая лучшая, такая красотка». «Мира, это нереально стильно», «Очень естественно и трогательно», - прокомментировали подписчики Мирославы под публикацией.

Фанаты звезды не устают осыпать комплиментами Карпович, и отмечают, что «Павлу Прилучному очень повезло с такой девушкой».