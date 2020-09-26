Друг Тарзана и Королевой рассказал о примирении пары

Друг Тарзана и Королевой рассказал о примирении звездной пары.
Друг-инсайдер семьи Тарзана и Королевой утверждает, что Наталья уже давно закрыла глаза на похождения своего супруга, ведь она изначально знала, за кого собралась замуж.
Закрытые глаза Королевой на подобные ситуации будут продолжаться до определенного момента, считает источник.
Скандал в семье супругов разразился после того, как вернувшаяся с отдыха Королева обнаружила пропажу своих дорогих драгоценностей. Позже оказалось, что их украли любовницы супруга-стриптизера. К тому же никому не известная актриса из Краснодарского края, которая заявила, что является любовницей Тарзана, стала рассказывать СМИ подробности об их интимной связи.
Правда, многие поклонники пары уверены: секс-скандал - это фейк с целью привлечения «подуставшего» внимания публики. Сразу после разоблачения любовной связи мужа на стороне Королева выпустила новую песню «Красная помада» о предательстве.
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