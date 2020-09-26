Друг Тарзана и Королевой рассказал о примирении пары

Вчера, 18:10

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Друг Тарзана и Королевой рассказал о примирении пары

Друг Тарзана и Королевой рассказал о примирении звездной пары.

Друг-инсайдер семьи Тарзана и Королевой утверждает, что Наталья уже давно закрыла глаза на похождения своего супруга, ведь она изначально знала, за кого собралась замуж. 

«Она изначально согласилась с тем, что по вечерам ее муж будет развлекать других дам, демонстрируя им свое голое тело. Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается «продолжение банкета»? Наташа с Тарзаном уже 20 лет, и она не дурочка», - приводит слова безымянного друга издание KP.RU.

Закрытые глаза Королевой на подобные ситуации будут продолжаться до определенного момента, считает источник.

Скандал в семье супругов разразился после того, как вернувшаяся с отдыха Королева обнаружила пропажу своих дорогих драгоценностей. Позже оказалось, что их украли любовницы супруга-стриптизера. К тому же никому не известная актриса из Краснодарского края, которая заявила, что является любовницей Тарзана, стала рассказывать СМИ подробности об их интимной связи.

Правда, многие поклонники пары уверены: секс-скандал - это фейк с целью привлечения «подуставшего» внимания публики. Сразу после разоблачения любовной связи мужа на стороне Королева выпустила новую песню «Красная помада» о предательстве.

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