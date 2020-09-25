Яна Рудковская опубликовала снимок с Максимом Галкиным без фотошопа

Яна Рудковская опубликовала фото с Максимом Галкиным без фотошопа.
Будучи на дне рождения общего друга, Максим Галкин совместно с Яной Рудковской сфотографировались. Потом, по словам Яны, юморист попросил ее выложить снимок без обработки Фотошопом.
Фанаты оценили смелость и честность продюсера и «залайкали» снимок, быстро собрав более 60 тыс. лайков. И попросили и в будущем радовать их необработанными фото.
Были и такие комментаторы, кто отметил, что на фоне Максима Яна проигрывает. А кто-то порекомендовал не только снимки в редакторах на обрабатывать, но также и убирать настройки камеры, улучшающие фото.
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