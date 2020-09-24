На шоу «Битва экстрасенсов» раскрыли тайны Бузовой

Ольга Бузова как-то сказала, что она - человек, о котором известно почти все. Певица, у которой более 20 млн подписчиков, с удовольствием выставляет свою жизнь напоказ. Популярная певица решила узнать у ясновидящих то, о чем известно только ей. Таким образом, Бузова в качестве приглашенной звезды пришла на шоу «Битва экстрасенсов» и стала «мистером Х».

Ясновидящие очень удивили певицу, рассказав о ее романе с Давидом Манукяном, известным как Дава. Они также объяснили, почему Ольга до сих пор не избавилась от вещей бывшего супруга, Дмитрия Тарасова.

Кроме того, экстрасенсы пустили в ход свои сверхспособности и сообщили о том, когда Ольга перенесла коронавирус, и спросили, знает ли она, что в ее крови уже есть антитела. Словом, провидцам удалось раскрыть несколько тайн певицы.

В свою очередь Бузова рассказала, в чем ошиблись экстрасенсы, а что из угаданного ими является правдой.

Надо сказать, что в этом году из-за пандемии кастинг для шоу «Битва экстрасенсов» проводился дистанционно. Попробовать свои силы можно было по видеосвязи. 21-й сезон популярного реалити-шоу побил все рекорды: больше 300 человек на одно место. Заявки подали около 4 тыс. человек.