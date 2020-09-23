Нюша показала подписчикам обнаженные ягодицы

Сегодня, 16:55

Александр Зуев

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Нюша показала подписчикам обнаженные ягодицы

Анна Шурочкина, которая известна поклонникам как певица Нюша, любит демонстрировать свое прекрасное тело и поэтому она не стесняется публиковать в Instagram пикантные  фото. Недавно певица в очередной раз разместила откровенный кадр.

На нем 30-летняя поп-дива запечатлена в нижнем белье. Она стоит спиной к камере, демонстрируя упругие ягодицы, которые восхищенные поклонники уже сравнили с персиками.

«Нет, ну просто персик», «Анечка, очень интригующее фото», «Какая фигура у этой богини. Спустившаяся с небес», - написали комментаторы. 

Примечательно, что в комментариях отметился и супруг Нюши, Игорь Сивов, который написал, что его жена не перестает удивлять. Но эта фотосессия понравилась не всем. Некоторые сочли, что полуобнаженное тело - это слишком для замужней и рожавшей женщины.  

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UPCYCLE - это когда собираешь все старые украшения в доме и распускаешь их для того, чтобы создать что то по-настоящему уникальное....?? Это продолжение наших новинок в @nyu_cycle просто ?????? ??Для всех украшений используется чешский бисер Preciosa, бренд, который уже несколько веков занимается стеклом и изделиями из него с конца 18 века, отличается высоким качеством окраса, идеальной формой и калибровкой. ? Основой для изделий NyuCycle выбрали высококлассный профессиональный ювелирный трос Accu Flex, родом из Японии. Он состоит из нескольких струн и снаружи имеет нейлоновое покрытие, которое не только защищает его от повреждения, влияния влаги и воздуха, но также делает изделия приятнее в носке!! Приятный факт - он не будет ржаветь! ? ??Каждое украшение придумано именно мной..)они уникальные и существуют только в ОДНОМ экземпляре)) все подробности на @nyu_cycle ??

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«Надоели своими голыми частями тела!» — написали подписчики.

Ранее Нюша опубликовала целую серию «горячих» снимков. В кадрах певица предстала на фоне бассейна в купальнике. Пикантные фото нравятся многим интернет-пользователям, однако некоторые замечают, что после родов формы поп-исполнительницы претерпели некоторые изменения.

Напомним, что Игорь Сивов и Анна Шурочкина поженились в 2017 году. В этом браке родилась дочь, которую назвали Симбой. Ранее певица находилась в отношениях с Егором Кридом.

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