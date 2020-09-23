Нюша показала подписчикам обнаженные ягодицы

Анна Шурочкина, которая известна поклонникам как певица Нюша, любит демонстрировать свое прекрасное тело и поэтому она не стесняется публиковать в Instagram пикантные фото. Недавно певица в очередной раз разместила откровенный кадр.

На нем 30-летняя поп-дива запечатлена в нижнем белье. Она стоит спиной к камере, демонстрируя упругие ягодицы, которые восхищенные поклонники уже сравнили с персиками.

«Нет, ну просто персик», «Анечка, очень интригующее фото», «Какая фигура у этой богини. Спустившаяся с небес», - написали комментаторы.

Примечательно, что в комментариях отметился и супруг Нюши, Игорь Сивов, который написал, что его жена не перестает удивлять. Но эта фотосессия понравилась не всем. Некоторые сочли, что полуобнаженное тело - это слишком для замужней и рожавшей женщины.

«Надоели своими голыми частями тела!» — написали подписчики.

Ранее Нюша опубликовала целую серию «горячих» снимков. В кадрах певица предстала на фоне бассейна в купальнике. Пикантные фото нравятся многим интернет-пользователям, однако некоторые замечают, что после родов формы поп-исполнительницы претерпели некоторые изменения.

Напомним, что Игорь Сивов и Анна Шурочкина поженились в 2017 году. В этом браке родилась дочь, которую назвали Симбой. Ранее певица находилась в отношениях с Егором Кридом.