Нюша показала подписчикам обнаженные ягодицы

UPCYCLE - это когда собираешь все старые украшения в доме и распускаешь их для того, чтобы создать что то по-настоящему уникальное....?? Это продолжение наших новинок в @nyu_cycle просто ?????? ??Для всех украшений используется чешский бисер Preciosa, бренд, который уже несколько веков занимается стеклом и изделиями из него с конца 18 века, отличается высоким качеством окраса, идеальной формой и калибровкой. ? Основой для изделий NyuCycle выбрали высококлассный профессиональный ювелирный трос Accu Flex, родом из Японии. Он состоит из нескольких струн и снаружи имеет нейлоновое покрытие, которое не только защищает его от повреждения, влияния влаги и воздуха, но также делает изделия приятнее в носке!! Приятный факт - он не будет ржаветь! ? ??Каждое украшение придумано именно мной..)они уникальные и существуют только в ОДНОМ экземпляре)) все подробности на @nyu_cycle ??