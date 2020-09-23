Марат Башаров попросил прощения у женщин за свое поведение

Сегодня, 12:59

Александр Зуев

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Марат Башаров попросил прощения у женщин за свое поведение
Российский актер Марат Башаров

Уже все знают, что талантливый актер, заслуженный российский актер Марат Башаров - известный драчун. О том, что он избивал своих жен, говорила вся страна. После череды скандалов с избиением актера стали увольнять из театра. Таким образом, как актер Башаров довел себя до пропасти - едва не загубил свою карьеру из-за любви к выпивке и рукоприкладству. Но Башаров решил строить из себя «джентльмена». Он записал видеоролик, в котором извинился перед женщинами за свой «некрасивый» поступок. Актер также сказал о новом проекте, в который его пригласили. В нем Башаров сыграет неглавную, но заметную роль. Для него после его пьяных выходок это является большой удачей.

Артист сообщил, что он будет сниматься во втором сезоне сериала «Гадалка», где роль его жены исполняет актриса Евгения Дмитриева. Актер упомянул профессионализм и мастерство своей коллеги и поблагодарил ее за сотрудничество. Кроме того, он попросил прощения у «своих девочек», вероятно, за то, что восхищается другой. Вместе с Башаровым играет Михаил Пореченков, а также в проекте задействованы другие замечательные актеры. Режиссером проекта стал Евгений Казанков.

Напомним, Марат Башаров был дважды женат и оба брака оказались неудачными. Его жены - Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова. Эти женщины не раз попадали под горячую руку выпившего Башарова. Они до сих пор с ужасом вспоминают семейную жизнь. На сегодня актер свободен, но он не теряет надежды наладить свою личную жизнь.

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