Агутин вывез Варум на природу на фоне слухов о разводе

52-летний певец и композитор Леонид Агутин в очередной раз опровергнул слухи о разводе с 51-летней супругой Анжеликой Варум. Певец опубликовал на своей странице в соцсети идиллическое семейное фото на природе, чем продемонстрировал идеальные семейные отношения.

Версия поклонников о скором разводе звездной пары возникла после посещения Леонидом Агутином фестиваля «Кинотавр». По слухам, на мероприятии Леонид оказывал усиленное внимание одной молодой особе, в связи с чем у прессы возникли предположения о возможной любовной интрижке Агутина. Певец нежно обнимал за талию 38-летнюю актрису и продюсера Резо Гигинеишвили, после чего уехал с ней на приватную вечеринку в свою гостиницу. Однако все версии СМИ о своей измене Анжелике певец решительно опровергает, и неустанно загружает романтические семейные фотографии в сеть.

На одной из последних публикаций Леонида запечатлен красивый лесной пейзаж, на фоне которого позирует звездная чета. Пара обнимается и улыбается в кадре, демонстрируя всем свои теплые чувства друг ко другу. Напоминаем, что Леонид Агутин и Анжелика Варум находятся в официальном браке 19 лет, и воспитывают совместную дочь, 21-летнюю Елизавету. Как сам не раз признавался Леонид, секрет его долгого и счастливого брака — «незлопамятность Анжелики», что опять-таки подтверждает слухи о возможных интрижках Леонида на стороне.