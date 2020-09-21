59-летняя Елена Яковлева показала пляжное фото в купальнике

Знаменитая актриса и Народная артистка РФ Елена Яковлева гордится своей фигурой, и не стыдится проводить время на отдыхе практически полностью обнаженной. На днях Елена опубликовала фото в соцсети, на котором запечатлена в купальнике на отдыхе с подругами.

Несмотря на давно ушедшую юность, артистка по-прежнему радует поклонников своим цветущим внешним видом. Для Яковлевой не проблематично пощеголять в купальнике перед публикой, ведь актриса сохранила шикарную фигуру, которой очень гордится.

«Это мы на отдыхе», - подписала фотографию Елена, на котором она с подругами позируют в купальниках у моря.

Поклонники предполагают, что снимок был сделан на одном из курортов Сочи.

Секрет молодости Звезда культового фильма «Интердевочка» Елена Яковлева объясняет хорошим уходом за собой и регулярными визитами к косметологу. Актриса не скрывает, что дважды делала подтяжку лица, и убирала мешки под глазами. Также Елена следует советам своего стилиста — актриса не перестает совершенствовать свой стиль, и периодически меняет оттенок волос и стрижку. Такие изменения лишь радуют поклонников, о чем свидетельствуют их восторженные комментарии под фотографиями Елены.