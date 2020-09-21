59-летняя Елена Яковлева показала пляжное фото в купальнике

Знаменитая актриса и Народная артистка РФ Елена Яковлева гордится своей фигурой, и не стыдится проводить время на отдыхе практически полностью обнаженной. На днях Елена опубликовала фото в соцсети, на котором запечатлена в купальнике на отдыхе с подругами.
Несмотря на давно ушедшую юность, артистка по-прежнему радует поклонников своим цветущим внешним видом. Для Яковлевой не проблематично пощеголять в купальнике перед публикой, ведь актриса сохранила шикарную фигуру, которой очень гордится.
Поклонники предполагают, что снимок был сделан на одном из курортов Сочи.
Секрет молодости Звезда культового фильма «Интердевочка» Елена Яковлева объясняет хорошим уходом за собой и регулярными визитами к косметологу. Актриса не скрывает, что дважды делала подтяжку лица, и убирала мешки под глазами. Также Елена следует советам своего стилиста — актриса не перестает совершенствовать свой стиль, и периодически меняет оттенок волос и стрижку. Такие изменения лишь радуют поклонников, о чем свидетельствуют их восторженные комментарии под фотографиями Елены.
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