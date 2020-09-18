«Эмми 2020»: «Наследники» названы лучшим драматическим сериалом

Сегодня, 16:46

Александр Зуев

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«Эмми 2020»: «Наследники» названы лучшим драматическим сериалом

В Лос-Анджелесе состоялась 72 церемония вручения наград Американской телевизионной академии «Эмми». Фильм «Наследники» был назван лучшим драматическим сериалом. Это драма о борьбе за власть между детьми стареющего медиамагната.

Но главным победителем  стал комедийный сериал канадского телеканала Pop TV «Шиттс Крик». Он был удостоен семи основных наград в своей категории. Лучшей актрисой драматического сериала признана Зендея за роль в «Эйфории». 

Лучшим мини-сериалом назван фантастический боевик «Хранители». Сериал заслужил четыре награды из 26, на которые он номинировался. Еще пяти наград был удостоен сериал «Мандалорец». Джереми Стронг, сыгравший в «Наследниках»,  признан  лучшим драматическим актером, а лучшей актрисой мини-сериала стала Реджина Кинг. 

Надо сказать, что в нынешнем году церемония вручения премии проводилась необычно -  удаленно.

На этот счет ведущий Джимми Киммел даже пошутил, назвав награду «ПандЭмми».  В пустой студии появлялись немногочисленные звезды, чтобы открыть конверты и объявить победителей. Один актер - Джейсон Судейкис даже сдал тест на коронавирус в прямом эфире. На связь  со студией, где проходила церемония, выходили номинанты и лауреаты. Они находились в своих домах или в гостиницах. Заветные статуэтки счастливчикам  привозили люди в защитных костюмах, стилизованных под смокинги.

Отметим, что  главная награда в США в области телевидения -  премия «Эмми» присуждается за передачи в вечерние часы, во время самого активного просмотра.



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