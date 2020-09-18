Раскрыт размер пенсии Якубовича, Гузеевой и других телеведущих

Проходит время, и всеми любимые артисты телевидения уходят на заслуженную за все года работы пенсию. Однако стало известно, что далеко не все звезды, узнав о размере своих пенсионных выплат, остались ими довольны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В 2020 году пенсию оформил известный на всю российскую аудиторию ведущий телепрограммы «Кто хочет стать миллионером» 61-летний Дмитрий Дибров. Выяснилось, что размер пенсионных выплат у журналиста равняется 33 тысячам рублей. Однако Дмитрий не спешит жаловаться на такую сумму. Также ведущий объяснил, что не оформил пенсию раньше по причине того, что у него в прошлом году скончалась мать и ему было не до этого.

Сумма немного меньше досталась пенсионеру и главному зоологу России 83-летнему Николаю Дроздову. Ведущий знаменитой программы «В мире животных» получает 30 тысяч рублей. В своем возрасте Николай Николаевич продолжает принимать активное участие в различных съемках, проводить экскурсии и читать лекции.

«Моей пенсии нам бы с женой вполне хватило, но нужно помогать дочке и внукам», - объяснил ведущий.

А вот скандальная ведущая программы «Давай поженимся» 61-летняя Лариса Гузеева получает пенсионные выплаты в размере 55 тысяч рублей. 30 из них – это надбавка за звание заслуженной артистки. Практически такую же сумму получает и ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Его пенсия равна 53 тысячам рублей также благодаря надбавкам за звание.

Одной из самых приличных пенсий может похвастаться известный актер и ведущий Юрий Стоянов. Ежемесячно ему приходят выплаты в размере 62 тысяч рублей. В этом случае на сумму пенсии также повлияли надбавки.

Однако не у всех такие радостные суммы. Коллега «по цеху» Ларисы Гузеевой, соведущая Роща Сябитова званий не имеет, поэтому заработала пенсию 14 тысяч рублей, а ведущая юмористической передачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая – 16 тысяч.