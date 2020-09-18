Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда

Наиболее прогнозируемым актером на роль самого знаменитого киногероя Джеймса Бонда стал 43-летний британский актер, продюсер и звезда фильма «Старт: прошлая жизнь» Том Харди. По предположениям критиков, с наибольшей вероятностью имя очередного актера на роль самого известного британского шпиона будет озвучено с выходом трейлера «Не время умирать», сообщает «Культуромания».

Честь сменить Дэниела Грейга после его четырех участий в амплуа Джеймса Бонда скорее всего достанется восходящей звезде Англии Тому Харди. Британский красавчик уже успел сняться в топовых фильмах «Начало», «Воин», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Общак», «Легенда» «Выживший», но возможная роль Джеймса Бонда станет самой престижной для актера. Предполагается, что режиссером новой части бондианы может стать Кристофер Нолан, с которым Том Харди сотрудничал на съёмочной площадке фильма «Начало». Предполагаемая дата объявления новых съемок «Агента 007» — момент выхода фильма «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли, премьера которого была перенесена из-за пандемии коронавируса. По слухам, режиссер Кристофер Нолан был причастен и к созданию крайней части бондианы «Не время умирать», однако сам Нолан опровергает такие предположения.

Напоминаем, что «Не время умирать», премьера которого должна состояться к концу 2020 года, станет 25 сюжетом о приключении британского супер-шпиона Джеймса Бонда. С момента выхода первого фильма об агенте 007 в 1962 году, в главной роли фильма снялись более 15 британцев, среди которых Шон Коннери, Тимоти Далтон, Роджер Мур, Пирс Броснан, Дэниел Крейг, Джордж Лезенби и Питер Селлерс.