Исхудавшая Лолита в откровенном наряде удивила фанатов

Сегодня, 00:06

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Исхудавшая Лолита в откровенном наряде удивила фанатов

Российская певица и телеведущая, 56-летняя Лолита Милявская на своей странице в Instagram показала себя поклонникам в смелом наряде. Фанаты оценили ее образ и ответили массой восторженных комментариев.

Только недавно Лолита пережила тяжелый и громкий развод, после которого долго приходила в себя. В период самоизоляции певица заметно похудела и кардинально сменила стиль.

19 сентября артистка на своей странице в Instagram опубликовала видео для своих подписчиков, чтобы узнать их мнение по поводу наряда для сольного концерта.

На ролике звезда позирует перед зеркалом в максимально облегающем наряде. Потом певица объяснила, что это концертный костюм. Мало того, что он полностью обтягивает выразительные формы артистки, он еще и расшит блестящими элементами.

Поклонники восхитились внешним видом певицы и отметили, что в новом образе Лолита подчеркивает свою индивидуальность и неиссякаемую харизму.

Публикация вызвала фурор. Фанаты не перестают оставлять хвалебные комментарии под постом певицы.

«Просто бомба», «Какая талия!», «Вы очень сексуальны», «Просто богиня», «Лолита – огонь», «Какая красота», - не перестают высказываться поклонники звезды.

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