Ивлееву укусила муха Цеце

Настя Ивлеева, всеми любимая ведущая и блогер, недавно побывала в Африке. Позже девушка рассказала, что во время путешествия ее укусила муха Цеце. Аллергическая реакция возникла быстро - покраснение и сильный зуд.
Жена Элджея рассказывала, что полюбила материк с первых минут. Но, зная о плохой сотовой связи, пост о ее чувствах она заготовила заранее. Однако судьба распорядилась иначе, и во время отдыха девушку укусило насекомое в области ягодиц. Позже выяснилось, что это была муха Цеце.
Чтобы быстрее добраться до отеля, девушка выбрала бездорожье. Постоянно ей мешали различные преграды, в особенности, пыль, летящая в лицо.
Несмотря на такую ситуацию и неприятные последствия, Ивлеева не унывает и не меняет своего мнения. После ведущая выложила пост с радостной улыбкой. На фото она была в топе с леопардовым принтом. В довершение шляпа с цепочкой - настоящее украшение в диких прериях.
Фанаты разделили настроение девушки и от чистого сердца пожелали скорее выздоравливать.
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я леопард, ясно?! ???????? сегодня меня никто не кусал, настроение прекрасное, завтра вылетаем на новое место съемки! из интересного: пивчик в Африке высшии?!??????#амасевиж Кстати, многие спрашивали не жарко ли в таких ботинках?! ответ - нет! тут даже важность не в том что жарко или нет, важно , чтоб тебя никто за ноги не укусил, прокусил, проткнул, заразил, ну и элементарныи? комфорт передвижения:))) хотя, я же Настюшка Ивлеева и пол программы отвела в босоножках на тоненьком каблуке ахахаххаха ну дура дурои??? но вообще, это я для вас старалась, а то вы все? гопник да гопник ???????? кароч, в программе все увидите ?????? #орелирешка #ивлеева
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