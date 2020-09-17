Ивлееву укусила муха Цеце

Настя Ивлеева, всеми любимая ведущая и блогер, недавно побывала в Африке. Позже девушка рассказала, что во время путешествия ее укусила муха Цеце. Аллергическая реакция возникла быстро - покраснение и сильный зуд.

Жена Элджея рассказывала, что полюбила материк с первых минут. Но, зная о плохой сотовой связи, пост о ее чувствах она заготовила заранее. Однако судьба распорядилась иначе, и во время отдыха девушку укусило насекомое в области ягодиц. Позже выяснилось, что это была муха Цеце.

Чтобы быстрее добраться до отеля, девушка выбрала бездорожье. Постоянно ей мешали различные преграды, в особенности, пыль, летящая в лицо.

Несмотря на такую ситуацию и неприятные последствия, Ивлеева не унывает и не меняет своего мнения. После ведущая выложила пост с радостной улыбкой. На фото она была в топе с леопардовым принтом. В довершение шляпа с цепочкой - настоящее украшение в диких прериях.

Фанаты разделили настроение девушки и от чистого сердца пожелали скорее выздоравливать.