Рита Дакота пострадала во время отпуска в Турции

Сегодня, 20:15

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Рита Дакота пострадала во время отпуска в Турции

Российская певица и экс-супруга исполнителя Влада Соколовского, 30-летняя Рита Дакота на данный момент находится на отдыхе со своим новым возлюбленным в Турции. Сегодня артистка поделилась со своими подписчиками Stories на странице в Instagram, где рассказала о полученной травме, которая испортила весь отпуск. 

Ранее было известно, что Дакота уехала на отдых со своим новым возлюбленным, музыкантом Федором Белогаем в Турцию. Ее маленькая дочь Мия осталась дома под присмотром бабушки и няни. В первые дни отдыха Рита не могла нарадоваться и постоянно делилась с поклонниками своими эмоциями. Но сегодня стало известно, что во время плавания певица получила травму, и весь отдых был испорчен.

«Мы плавали на корабле. Инструктор объяснил нам много раз, что мы не должны трогать скалы. Но, когда я была в ластах, с трубкой и в маске, я решила остановиться, чтобы почистить запотевшую маску. Чтобы как-то удержаться на воде мне пришлось облокотиться на скалу попой. И я сразу почувствовала, как миллион острых ракушек вонзаются мне туда», - сказала звезда на видео своим поклонникам.

Далее Рита пожаловалась, что теперь на ее ягодицах множество глубоких порезов и волдырей, которые жутко болят. Рита попросила фанатов посочувствовать ее горю, на что в ответ получила массу слов поддержки.

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