Рита Дакота пострадала во время отпуска в Турции

View this post on Instagram

Как продлить себе лето в городе? Предвкушаем возвращение домои? и думаем, как оставаться на летнем ваи?бе?) Самокаты? Веранды в пледах? Уютные пикники в парках, если дождя нет? Я категорически отказываюсь от мысли о том, что пора кутаться в черные пальто и собираться только в кафе. Есть идеи, как продлить летнее настроение в городе? ???? Ph: @yuliyabezdar