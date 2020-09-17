Дочь Успенской из-за неадекватного поведения подозревают в наркомании

Как известно, эпатажная дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, сейчас проживает в США. За океан, к своему отцу, девушка улетела после громкого скандала и ссоры с матерью.

Находясь в США, Татьяна продолжает эпатировать подписчиков. Недавно она удивила их своим внешним видом на фото. На снимке дочь королевы русского шансона продемонстрировала отсутствие нескольких передних зубов. На фото Татьяна запечатлена лежащей с полотенцем на голове и с широкой улыбкой.

Под фото Плаксина оставила странную фразу: «3s a charm».

При этом Татьяна закрыла этот пост для комментариев. Но один из пользователей обратился через Instagram к Успенской. Он попросил ее объяснить отсутствие у дочери зубов.

Кроме того, в Сети появился ролик, снятый на одной из улиц Лос-Анджелеса. Автор видео сообщает, что на кадрах - 30-летняя Татьяна Плаксина. По словам очевидца, девушка сидела на дороге, заглядывала в окна ресторанов и проезжающих мимо машин. При этом она находилась в полной прострации. Она выглядела невменяемой и не замечала тот факт, что за ней наблюдают окружающие. Ранее Успенская признавалась, что ее дочь употребляет запрещенные вещества. У дочери исполнительницы были проблемы с головой, заявил как-то адвокат певицы Александр Бенхин. По его словам, девушка могла сначала обвинить мать, а на следующий день «целовать и обнимать».

Напомним, что несколько месяцев назад Плаксина разоткровенничалась в одном шоу и на всю страну «прославила» свою мать. Девушка рассказала, что родительница с ней жестоко обращалась. Вскоре она отказалась от своих слов и попыталась переложить ответственность за сказанное на телевизионщиков, которые якобы оказали на нее давление.