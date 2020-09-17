Дочь Успенской из-за неадекватного поведения подозревают в наркомании

Сегодня, 18:07

Александр Зуев

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Дочь Успенской из-за неадекватного поведения подозревают в наркомании

Как известно, эпатажная дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, сейчас проживает в США. За океан, к своему отцу, девушка улетела после громкого скандала и ссоры с матерью.  

Находясь в США, Татьяна  продолжает эпатировать  подписчиков. Недавно она удивила их своим внешним видом на фото. На снимке дочь королевы русского шансона продемонстрировала отсутствие нескольких передних зубов. На фото Татьяна запечатлена лежащей с полотенцем на голове и с широкой улыбкой. 

Под фото  Плаксина оставила странную фразу: «3s a charm». 

При этом Татьяна закрыла этот пост для комментариев. Но один из пользователей обратился через Instagram к  Успенской. Он попросил ее объяснить отсутствие у дочери зубов.

Кроме того,  в  Сети появился ролик, снятый  на одной из улиц Лос-Анджелеса. Автор видео сообщает, что на кадрах - 30-летняя Татьяна Плаксина. По словам очевидца, девушка сидела на дороге, заглядывала в окна ресторанов и проезжающих мимо машин. При этом она находилась в полной прострации. Она выглядела невменяемой и не замечала тот факт, что за ней наблюдают окружающие. Ранее Успенская признавалась, что ее дочь употребляет запрещенные вещества. У дочери исполнительницы были проблемы с головой, заявил как-то  адвокат певицы Александр Бенхин. По его словам,  девушка могла сначала обвинить мать, а на следующий день «целовать и обнимать».

Напомним, что несколько месяцев назад Плаксина разоткровенничалась в одном шоу и на всю страну «прославила» свою мать. Девушка  рассказала,  что родительница с ней жестоко обращалась. Вскоре она отказалась от своих слов  и попыталась переложить ответственность за сказанное на телевизионщиков, которые якобы оказали на нее  давление.

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