Жена Евгения Петросяна посоветовала критикам «рожать от слесарей»

75-летний Евгений Петросян и его 31-летняя жена, Татьяна Брухунова, давно стали медийными персонами. А недавно юморист вызвал к себе еще больший интерес после того, как опубликовал в Инстаграме фото со своим маленьким сыном Ваганом. Судя по всему, мальчику уже полгода. Этот снимок стал одним из самых обсуждаемых в Сети.
Супруга юмориста опровергла информацию о том, что малыша выносила суррогатная мать. Татьяна отметила, что старалась скрывать свою беременность.
Но подписчики ей почему-то не верят. Более того, они утверждают, что, выходя замуж за Петросяна, Татьяна преследовала меркантильные цели, ведь юморист - человек далеко не бедный. Да и родила она с целью заполучить многомиллионное состояние, уверены некоторые пользователи.
Но Брухунова не стала терпеть нападки подписчиков. Она отреагировала довольно резко, язвительно дав женщинам совет.
Жена юмориста также заявила, что ей надоели кривотолки вокруг новостей о ее семье и поэтому делиться с подписчиками подробностями своей личной жизни она не собирается.
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