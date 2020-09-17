Жена Евгения Петросяна посоветовала критикам «рожать от слесарей»

Сегодня, 14:11

Александр Зуев

0

Image 16+
Жена Евгения Петросяна посоветовала критикам «рожать от слесарей»

75-летний Евгений Петросян и его 31-летняя жена, Татьяна Брухунова, давно стали медийными персонами. А недавно юморист вызвал к себе еще больший интерес после того, как опубликовал в Инстаграме фото со своим маленьким сыном Ваганом. Судя по всему, мальчику уже полгода.  Этот снимок стал одним из самых обсуждаемых в Сети.

Супруга юмориста опровергла информацию о том, что малыша выносила суррогатная мать. Татьяна  отметила, что старалась скрывать свою беременность.

Но подписчики ей почему-то не верят. Более того, они утверждают, что, выходя замуж за Петросяна, Татьяна преследовала меркантильные цели, ведь юморист - человек далеко не бедный. Да и родила она с целью заполучить многомиллионное состояние, уверены некоторые пользователи.

Но Брухунова не стала терпеть нападки подписчиков. Она отреагировала довольно резко, язвительно дав женщинам совет. 

«Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!» — заявила она.

Жена юмориста также заявила, что ей надоели кривотолки вокруг новостей о ее семье и поэтому делиться с подписчиками подробностями своей личной жизни она не собирается.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой

Вчера, 16:59

Ольга Бузова для фигурного катания оказалось слишком высокой

Вчера, 11:04

Младший сын Елены Малышевой женился в США на русской девушке

Вчера, 10:07

Тарзан и Королева больше не живут вместе

17-09-2020, 20:18

Асмус призналась, что «подарила» развод Харламову

17-09-2020, 19:08

Певицу Глюкозу подозревают в употреблении наркотиков

17-09-2020, 17:43

Ида Галич изменила внешность и стала похожей на Ивлееву и Глюкозу

17-09-2020, 15:25

48-летний Джаред Лето набрал мышечную массу для «Трона 3»

17-09-2020, 15:04

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская удивила фанатов своим бюстгальтером

17-09-2020, 14:41

Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери

17-09-2020, 14:30

Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

17-09-2020, 13:23

Ефремов из СИЗО вновь высказался о Путине

17-09-2020, 13:07

Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры в Сети

17-09-2020, 12:25

Валентина Легкоступова перед госпитализацией могла быть жестоко избита

17-09-2020, 11:36

Любовница Тарзана обнародовала кадры его измены Наташе Королевой

17-09-2020, 10:28

Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО

17-09-2020, 09:05

Глюкоза удивила фигурой в прозрачной майке

16-09-2020, 22:46

Хозяйка показала квартиру после проживания Ефремова с Белоусовой

16-09-2020, 18:01

Басков объяснил, почему Пугачева не посещает вечеринки

16-09-2020, 15:30

Адвокат Умалат Сайгитов назвал заработки Дмитрия Тарасова

16-09-2020, 12:46

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров