Жена Евгения Петросяна посоветовала критикам «рожать от слесарей»

75-летний Евгений Петросян и его 31-летняя жена, Татьяна Брухунова, давно стали медийными персонами. А недавно юморист вызвал к себе еще больший интерес после того, как опубликовал в Инстаграме фото со своим маленьким сыном Ваганом. Судя по всему, мальчику уже полгода. Этот снимок стал одним из самых обсуждаемых в Сети.

Супруга юмориста опровергла информацию о том, что малыша выносила суррогатная мать. Татьяна отметила, что старалась скрывать свою беременность.

Но подписчики ей почему-то не верят. Более того, они утверждают, что, выходя замуж за Петросяна, Татьяна преследовала меркантильные цели, ведь юморист - человек далеко не бедный. Да и родила она с целью заполучить многомиллионное состояние, уверены некоторые пользователи.

Но Брухунова не стала терпеть нападки подписчиков. Она отреагировала довольно резко, язвительно дав женщинам совет.

«Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!» — заявила она.

Жена юмориста также заявила, что ей надоели кривотолки вокруг новостей о ее семье и поэтому делиться с подписчиками подробностями своей личной жизни она не собирается.