Боярская попросила помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Сегодня, 17:56

Александр Зуев

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Боярская попросила помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

В 2018 году актер Евгений Леонов-Гладышев получил тяжелые травмы. Тогда на улице в Петербурге актер был обнаружен без сознания.  Евгения госпитализировали с переломами ребер и черепно-мозговой травмой. Он впал в кому, в которой находился несколько недель.  

Сейчас коллеги Евгения ищут средства для его реабилитации.  В числе таких сердобольных людей оказалась и актриса Елизавета Боярская. Она  опубликовала в  Instagram пост, в котором объявила сбор средств на восстановление Евгения Борисовича. Боярская также сообщила, что 68-летний актер находится в положительной динамике, но стоимость реабилитации достаточно высокая -  250 тысяч за один курс, а их нужно проходить три раза год. Сейчас актер работает над восстановлением речи и не теряет надежды вернуться в кино.

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Дорогие коллеги, артисты, кинематографисты , в первую очередь, обращаюсь к вам. Буду благодарна , если уделите минуту на прочтение этого текста и сочтете важным помочь))) В 2018 г. народный артист РФ , Евгений Борисович Леонов-Гладышев, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой длительное расстройство здоровья и инвалидность. Позади несколько реабилитационных курсов. Евгений Борисович находится в положительной динамике и каждый курс - это большой шаг вперёд. Стоимость одного курса реабилитации - 250 тысяч (а их нужно проходить 3 раза год). Можно перевести любую возможную сумму можно на карту Сбербанка 2202 2004 1650 3504 Евгений Борисович Леонов. С пометкой: НА РЕАБИЛИТАЦИЮ. Телефон для связи: 8-952-281-55-24 Елена Владимировна Скрипкина (супруга). Будем благодарны всем, кто откликнется. Всем удачи, берегите себя!

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Елизавета призвал неравнодушных людей откликнуться на ее призыв и оставила информацию о том, куда переводить добровольные пожертвования. 

Подписчики поддержали актрису, которая небезразлична к чужой судьбе, и откликнулись на ее призыв оказать материальную помощь народному артисту. 

«Замечательный актер», «Сил и терпения, скорейшего выздоровления», - написали пользователи Сети. 

Они также сообщили, что уже отправили средства на карту жене актера.

Отметим, что Леонов-Гладышев  известен по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя»,  «Убойная сила», «Сибириада».

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