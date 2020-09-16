Боярская попросила помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

В 2018 году актер Евгений Леонов-Гладышев получил тяжелые травмы. Тогда на улице в Петербурге актер был обнаружен без сознания. Евгения госпитализировали с переломами ребер и черепно-мозговой травмой. Он впал в кому, в которой находился несколько недель.

Сейчас коллеги Евгения ищут средства для его реабилитации. В числе таких сердобольных людей оказалась и актриса Елизавета Боярская. Она опубликовала в Instagram пост, в котором объявила сбор средств на восстановление Евгения Борисовича. Боярская также сообщила, что 68-летний актер находится в положительной динамике, но стоимость реабилитации достаточно высокая - 250 тысяч за один курс, а их нужно проходить три раза год. Сейчас актер работает над восстановлением речи и не теряет надежды вернуться в кино.

Елизавета призвал неравнодушных людей откликнуться на ее призыв и оставила информацию о том, куда переводить добровольные пожертвования.

Подписчики поддержали актрису, которая небезразлична к чужой судьбе, и откликнулись на ее призыв оказать материальную помощь народному артисту.

«Замечательный актер», «Сил и терпения, скорейшего выздоровления», - написали пользователи Сети.

Они также сообщили, что уже отправили средства на карту жене актера.

Отметим, что Леонов-Гладышев известен по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Убойная сила», «Сибириада».