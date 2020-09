Боярская попросила помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

View this post on Instagram

Дорогие коллеги, артисты, кинематографисты , в первую очередь, обращаюсь к вам. Буду благодарна , если уделите минуту на прочтение этого текста и сочтете важным помочь))) В 2018 г. народный артист РФ , Евгений Борисович Леонов-Гладышев, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой длительное расстройство здоровья и инвалидность. Позади несколько реабилитационных курсов. Евгений Борисович находится в положительной динамике и каждый курс - это большой шаг вперёд. Стоимость одного курса реабилитации - 250 тысяч (а их нужно проходить 3 раза год). Можно перевести любую возможную сумму можно на карту Сбербанка 2202 2004 1650 3504 Евгений Борисович Леонов. С пометкой: НА РЕАБИЛИТАЦИЮ. Телефон для связи: 8-952-281-55-24 Елена Владимировна Скрипкина (супруга). Будем благодарны всем, кто откликнется. Всем удачи, берегите себя!