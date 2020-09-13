Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери

Весной нынешнего года стало известно, что у 56-летнего юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой появился сын. Однако, поклонники заподозрили пару в обращении к суррогатной матери. По слухам, у Татьяны были серьезные проблемы с венами на ногах, и она не могла выносить ребенка.

«У женщин иногда встречаются проблемы с сосудами, которые могут помешать выносить ребенка. Прогестерон увеличивается, снижая эластичность вен. Поэтому есть вероятность, что Брухунова обращалась к услугам суррогатного материнства», - рассказывает постперинатальный хирург из «Frau klinik» Мария Егорова.

Более того, поклонники заметили, что в период якобы беременности Петросян и Брухунова вели очень активную жизнь. Бесконечно посещали театр, цирк. Никто даже не успел заметить беременности.

Однако Татьяна опубликовала на своей странице в Instagram пост с целью развеять сомнения по поводу того, что она не рожала малыша.

«Благодаря карантину мне ничего вокруг не мешало знакомству с новым человеком. Весной я отправилась в далекое и счастливое путешествие, где мне отдана главная роль мамы! Благодарю всех, кто заметил мои внезапные очень свободные наряды и не подал виду, если догадался. Спасибо тем, кто деликатно промолчал. Это время было непростым для меня, но я бесконечно счастлива!» - подписала свой пост Татьяна.

Напомним, что в декабре 2019 года российский юморист Евгений Петросян ушел от своей супруги и коллеги Елены Степаненко, с которой прожил в браке более 30 лет. Звезда эстрады втайне женился на своей помощнице, которая моложе его на 25 лет.