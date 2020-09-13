Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери

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Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери

Весной нынешнего года стало известно, что у 56-летнего юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой появился сын. Однако, поклонники заподозрили пару в обращении к суррогатной матери. По слухам, у Татьяны были серьезные проблемы с венами на ногах, и она не могла выносить ребенка.

«У женщин иногда встречаются проблемы с сосудами, которые могут помешать выносить ребенка. Прогестерон увеличивается, снижая эластичность вен. Поэтому есть вероятность, что Брухунова обращалась к услугам суррогатного материнства», - рассказывает постперинатальный хирург из «Frau klinik» Мария Егорова.

Более того, поклонники заметили, что в период якобы беременности Петросян и Брухунова вели очень активную жизнь. Бесконечно посещали театр, цирк. Никто даже не успел заметить беременности.

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Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшеи? веснои? я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама! P.S Я благодарна всем, кто заметив мои ооочень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичнои? давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана не моргнув глазом писали добрые слова на отвлече?нные темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!

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Однако Татьяна опубликовала на своей странице в Instagram пост с целью развеять сомнения по поводу того, что она не рожала малыша.

«Благодаря карантину мне ничего вокруг не мешало знакомству с новым человеком. Весной я отправилась в далекое и счастливое путешествие, где мне отдана главная роль мамы! Благодарю всех, кто заметил мои внезапные очень свободные наряды и не подал виду, если догадался. Спасибо тем, кто деликатно промолчал. Это время было непростым для меня, но я бесконечно счастлива!» - подписала свой пост Татьяна.

Напомним, что в декабре 2019 года российский юморист Евгений Петросян ушел от своей супруги и коллеги Елены Степаненко, с которой прожил в браке более 30 лет. Звезда эстрады втайне женился на своей помощнице, которая моложе его на 25 лет.

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