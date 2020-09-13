Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО

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Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
Михаил Ефремов

Скандально известный актер Михаил Ефремов, который с 8 сентября отбывает срок за создание смертельного ДТП, написал пояснительное письмо из СИЗО. Как указывается в письме, Ефремов раскаивается в содеянном, правда сам актер пишет, что не помнит события трагического дня примерно с 13.00, сообщает «Газета.Ru».

«Вышло то, что вышло. Видимо, судьба так распорядилась. К сожалению, я ничего не помню из того что происходило 8 июня, примерно с 13.00. Вывод и мораль простые — мне надо меньше пить», - написал Михаил Ефремов.

О своих скандальных отношениях с правозащитником Эльманом Пашаев, Ефремов пишет:

«Пашаев, видимо, просто не понял, что мое дело, в силу разных обстоятельств, будет резонансным. Или наоборот, очень даже хорошо это понял».

Также актер добавил, что очень сожалеет о случившемся, и с горечью признает, что изменить ход произошедших событий невозможно, и вернуть человеку жизнь нельзя.

Напоминаем, что 8 сентября этого года Пресненский суд Москвы признал виновным Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы 8 июня. При этом суд зачел Ефремову время, проведенное под домашним арестом. В колонии актеру в общей сложности придется провести почти 8 лет.

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