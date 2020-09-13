Глюкоза удивила фигурой в прозрачной майке

Сегодня, 22:46

Александр Зуев

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Глюкоза удивила фигурой в прозрачной майке

Глюкоза (Наталья Ионова) опубликовала в Инстаграме фотографию с последней фотосессии. Певица позировала в белоснежной прозрачной майке. Глюкозе удалось продемонстрировать свою хрупкость, а также небольшую грудь и очень тонкую талию. Многие заметили, как сквозь белую ткань виднеется грудь. 

«Ловим солнце за хвост!» – написала Наталья  в комментарии под снимками.

Но подписчики обратили внимание не на наряд певицы, а на откровенность снимка. А некоторые восхитились тем, что Глюкоза не стареет и не набирает вес. По их мнению, певицу можно назвать вечно молодой. Кое-то из поклонников сравнил 34-летнюю Наталью с неувядающей Шэрон Стоун. 

«Вечно молодая, вечно худая, вечно шикарная, обожаю», «С каждым днем все хорошеешь и хорошеешь, в чем твой секрет?» - написали восторженные комментаторы. 

Однако недоброжелатели раскритиковали звезду за виднеющиеся на фото соски.  Они сочли, что такая бесстыжая откровенность никому не нужна. В этой связи моралисты заявили, что Глюкозе пора бы уже постареть.

«Маленькая грудь, но соски острые», «Снова выставила стоячие соски, ну сколько можно», «Когда же ты уже постареешь?» - обрушились на звезду фанаты.

Ранее Ионову раскритиковали после появления на вечеринке в платье с откровенным декольте. Многие назвали этот наряд ужасным и посоветовали певице найти опытного стилиста.

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