Глюкоза удивила фигурой в прозрачной майке

Глюкоза (Наталья Ионова) опубликовала в Инстаграме фотографию с последней фотосессии. Певица позировала в белоснежной прозрачной майке. Глюкозе удалось продемонстрировать свою хрупкость, а также небольшую грудь и очень тонкую талию. Многие заметили, как сквозь белую ткань виднеется грудь.
Но подписчики обратили внимание не на наряд певицы, а на откровенность снимка. А некоторые восхитились тем, что Глюкоза не стареет и не набирает вес. По их мнению, певицу можно назвать вечно молодой. Кое-то из поклонников сравнил 34-летнюю Наталью с неувядающей Шэрон Стоун.
Однако недоброжелатели раскритиковали звезду за виднеющиеся на фото соски. Они сочли, что такая бесстыжая откровенность никому не нужна. В этой связи моралисты заявили, что Глюкозе пора бы уже постареть.
Ранее Ионову раскритиковали после появления на вечеринке в платье с откровенным декольте. Многие назвали этот наряд ужасным и посоветовали певице найти опытного стилиста.
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