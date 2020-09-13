Хозяйка показала квартиру после проживания Ефремова с Белоусовой

Ранее было известно, что 8 июня, после автомобильной аварии, 56-летний российский артист Михаил Ефремов в нетрезвом виде приехал в квартиру в Казарменном переулке. Позже оказалось, что в ней живет его коллега и подруга Дарья Белоусова. СМИ утверждают, что между актерами существовал роман. Об этом сообщает «StarHit.ru».

Квартира, которую снимала Белоусова, оказалась для Михаила Ефремова местом, где он после пробуждения начал вспоминать, что вчера натворил. Там же он впервые прокомментировал случившееся. Актер признал свою вину на всю страну.

В этот момент Анна Зехерман, хозяйка квартиры, обнаружила, что это ее апартаменты. Женщина была в шоке от того, что 37-летняя актриса привела в дом преступника. Позже она была удивлена еще больше, так как узнала, что Белоусова уже долгое время проживала с Михаилом.

«Мы были очень удивлены этими отношениями. У них такая большая разница в возрасте, да еще Михаил пьющий человек. Еще 8 января я увидела Дашу во дворе, когда она тащила на себе чье-то тело. Я спросила ее: «Даша, оно тебе надо?», а она ответила: «Надо!». Сначала я подумала, что это единственный визит, но потом стала замечать его регулярно. Они вместе сидели на балконе и ходили за покупками», - рассказала о подробностях Зехерман.

Далее Анна поведала, что творилось в квартире, пока там проживали Дарья и Михаил.

«Сумма ущерба квартиры – 365 тысяч рублей. Один раз Ефремов разбил окно, так как не мог попасть в квартиру. Сломался холодильник, практически не работает печь. Пылесос Дарья украла. Потом треснул унитаз. Также все ковры были выброшены. Вместе с этим в квартире долгое время был ужасный запах, из-за чего выбросили одеяла, подушки и матрац. Думаю, они что-то курили в кровати», - пожаловалась хозяйка квартиры.