Хозяйка показала квартиру после проживания Ефремова с Белоусовой

Ранее было известно, что 8 июня, после автомобильной аварии, 56-летний российский артист Михаил Ефремов в нетрезвом виде приехал в квартиру в Казарменном переулке. Позже оказалось, что в ней живет его коллега и подруга Дарья Белоусова. СМИ утверждают, что между актерами существовал роман. Об этом сообщает «StarHit.ru».
Квартира, которую снимала Белоусова, оказалась для Михаила Ефремова местом, где он после пробуждения начал вспоминать, что вчера натворил. Там же он впервые прокомментировал случившееся. Актер признал свою вину на всю страну.
В этот момент Анна Зехерман, хозяйка квартиры, обнаружила, что это ее апартаменты. Женщина была в шоке от того, что 37-летняя актриса привела в дом преступника. Позже она была удивлена еще больше, так как узнала, что Белоусова уже долгое время проживала с Михаилом.
Далее Анна поведала, что творилось в квартире, пока там проживали Дарья и Михаил.
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