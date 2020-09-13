Турецкий отель «взял в заложники» сына Никаса Сафронова

Лука Затравкин, сын знаменитого художника Никаса Сафронова, не может покинуть турецкий отель и вернуться на родину. Дело в том, что он не возместил люксовому отелю ущерб за сломанный бассейн.

Известно, что на прошлой неделе Лука, отдыхающий в Турции, получил серьезную травму. 250-килограммовый музыкант решил прыгнуть в детский бассейн. В результате он разбил в кровь обе ноги и правую руку. На море раны затягиваются быстро, однако молодой человек все еще испытывает болевые ощущения. Но проблема Луки заключается не в полученных травмах. После прыжка бассейн пришлось закрыть на ремонт и теперь от тяжеловесного пианиста требуют $19 000, которые были потрачены на восстановление гостиничного имущества.

Об этой истории журналистам рассказал отец пианиста, Никас Сафронов. Художник от себя добавил, что возмещение ущерба должно проводиться с обеих сторон, так как пострадали две стороны, пишет Собеседник .

С Лукой и раньше происходили подобные казусы. Некоторое время назад музыкант из-за своего веса также попал в неприятную ситуацию. На борту авиалайнера его «засосало» в туалете, о чем очень много писали в прессе.