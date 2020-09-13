Полежайкин из «Папиных дочек» покинул больницу в инвалидном кресле

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Полежайкин из «Папиных дочек» покинул больницу в инвалидном кресле
Полежайкин из «Папиных дочек»

Исполнитель роли Ильи Полежайкина в ситкоме «Папины дочки», 32-летний Михаил Казаков не оправился от серьезной травмы, и вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Пройдя курс лечения в одной из частных клиник, Казаков подправил здоровье, однако покинул больницу на инвалидной коляске, сообщает «StarHit.ru».

Раннее сообщалось, что актер пережил страшное падение с 12-метровой высоты, и чудом остался жив. Вследствие травмы спины, Михаил временно утратил способность передвигаться.

«Я сейчас продолжаю проходить реабилитацию, понемногу восстанавливаюсь и разминаю конечности. Очень надеюсь, что скоро смогу ходить», - поделился Михаил с поклонниками.

Казаков 2 месяца назад уже пережил серьезную операцию на ногах, но процесс восстановления продолжается до сих пор.

«Мне постоянно звонят мои друзья и близкие, очень поддерживают Лиза Арзамасова, Борис Грачевский. Кирилл Емельянов — так вообще частый гость в моей палате», - поделился Михаил.

Казаков добавил, что временные проблемы со здоровьем не мешают ему строить творческих планов.

«У меня сейчас неожиданно появилось много свободного времени, так что я раздумываю, в каких проектах хотел бы еще поучаствовать», - сообщил Казаков.

При этом актер не теряет бодрости духа.

«У меня всегда была куча работы, мы постоянно летали с семьей куда-то по делам, меня окружала вечная суматоха. А сейчас наступил покой, которому я даже рад, так как не помню уже, когда в последний раз просто лежал дома на диване и смотрел телевизор», - прокомментировал свою травму Михаил Казаков.
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