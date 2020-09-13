Помолодевшая 57-летняя Валюшкина удивила фанатов

Сегодня, 07:31

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Помолодевшая 57-летняя Валюшкина удивила фанатов

Галерея торжеств «Вечные ценности» организовала ежегодную премию Mama’s Days Awards. По традиции, церемонию вручения призов проводила артистка театра танца Анна Кузнецова. Об этом сообщают «7Дней.ру».

В номинации «Формула материнского счастья» статуэтку взяла российская актриса, 57-летняя Елена Валюшкина. Артистка обратила на себя внимание всех звезд. Многие заметили, что она выглядит прекрасно. Стоит отметить, что в этот вечер на актрисе был минимум макияжа и очень естественный образ.

«Ей 57 лет? Да я не поверю!», - говорили ее коллеги.

И да, Валюшкина действительно выглядит прекрасно. Однако, актриса не скрывает, что обращалась к уколам гиалуроновой кислоты. Елена порекомендовала всем этот метод и поделилась, что осталась им очень довольна.

Кроме Елены Валюшкиной награды достались таким знаменитостям как Виктория Дайнеко, Мария Погребняк, Анжелика Агурбаш, Виктория Макарская и Анастасия Гребенкина.

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