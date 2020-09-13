Популярный 18-летний блогер Даня Милохин раскрыл миллионные траты

Знаменитый российский блогер, 18-летний Даня Милохин рассказал какую сумму он тратит за месяц. Напомним, что на его странице в TikTok 7,5 млн подписчиков. О своих растратах Даня рассказал на канале YouTube «Вписка». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Блогер поделился, что вырос в детском доме. Позже попал к приемным родителям. Но, поступив в училище, ему пришлось жить то в общежитии, то на улице, так как были разногласия с приемными родителями. Даня вспоминал, что моментами было настолько трудно, что приходилось есть листья вместо еды.

Когда ему исполнилось 16 лет, парень перебрался в Москву, где и начал зарабатывать на блогерстве. Когда его спросили сколько в день он тратит, Даня ответил, что временами, заглядывая по утрам в шкаф, ему кажется, что надеть нечего. И сообщил, что иногда он любит приобретать дорогие вещи.

Также звезда Интернета рассказал, что когда-то потратил на худи 74 тыс. рублей.

«На покупки я когда-то потратил 1,4 млн рублей», - поделился Даня.

И добавил, что его расточительность, скорее всего, сформировалась из-за очень бедного детства.