12-летняя дочь Алсу стала ведущей детской передачи

12-летняя дочь известной российской певицы, 37-летней Алсу Микела Абрамова рассказала своим поклонникам о переменах в ее жизни. На своей странице в Instagram сегодня, 15 сентября, девочка сообщила, что станет ведущей программы «С добрым утром, малыши» на телеканале «Карусель». А ее соведущим станет всем известный Хрюша из передачи «Спокойной ночи, малыши». Микелла с напарником будут рассказывать зрителям о музыке.
Старт передачи запланирован на 17 сентября. Девочка поделилась со своими поклонниками, что давно мечтала быть ведущей.
Фанаты девочки поздравили ее и пожелали удачи в карьере на телевидении.
Напомним, что ранее Микелла участвовала в шоу «Голос. Дети». Ее наставником стала певица Светлана Лобода. Не раз девочка восхищалась своей наставницей и говорила, что она помогла ей поверить в себя и раскрепоститься.
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