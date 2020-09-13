12-летняя дочь Алсу стала ведущей детской передачи

Сегодня, 20:13

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12-летняя дочь Алсу стала ведущей детской передачи

12-летняя дочь известной российской певицы, 37-летней Алсу Микела Абрамова рассказала своим поклонникам о переменах в ее жизни. На своей странице в Instagram сегодня, 15 сентября, девочка сообщила, что станет ведущей программы «С добрым утром, малыши» на телеканале «Карусель». А ее соведущим станет всем известный Хрюша из передачи «Спокойной ночи, малыши». Микелла с напарником будут рассказывать зрителям о музыке. 

Старт передачи запланирован на 17 сентября. Девочка поделилась со своими поклонниками, что давно мечтала быть ведущей.

«Теперь я буду вести шоу вместе с Хрюшей из «Спокойной ночи, малыши»! Мы с вами поговорим о музыке, и не только. Я так счастлива таким переменам. Будто это все случилось не со мной или я попала в сказку», - с восторгом написала Микелла.

Фанаты девочки поздравили ее и пожелали удачи в карьере на телевидении. 

«Вперед, Микелла! Давай!», «Ты супер. Ждем передачи», «Ты очень талантливая и ты достойна этого», - поддержали восходящую звезду поклонники.

Напомним, что ранее Микелла участвовала в шоу «Голос. Дети». Ее наставником стала певица Светлана Лобода. Не раз девочка восхищалась своей наставницей и говорила, что она помогла ей поверить в себя и раскрепоститься.

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