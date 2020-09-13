Глюкоза показала в Instagram грудь в экстремальном декольте

Российская певица, 34-летняя Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) вызвала массу обсуждений своего внешнего вида у поклонников. Исполнительница посетила юбилей директора музыкального канала «Муз-ТВ» Армана Давлетьярова. С мероприятия Наталья выложила фото в откровенном платье на своей странице в Instagram. Фанаты обрушились на певицу с критикой.

На снимке звезды можно увидеть, как она стоит с 50-тилетним именинником в черном облегающем платье в пол. Невозможно не заметить глубокое декольте и откровенный разрез по длине ног. Образ дополняют босоножки на высокой платформе и изящная маленькая сумочка.

Однако такой, казалось бы, классический наряд не порадовал поклонников. Под фотографией стали появляться неприятные комментарии.

«Ужасное платье!», «С платьем что-то не так. Кажется, что оно как-то неправильно сдвинулось и его нужно поправить», «Что-то с разрезами перебор», «Странно, почему не голышом?», «По-моему, спереди на платье видно пятно», - не стеснялись в выражениях подписчики Ионовой.

Однако, несмотря на гневную критику, публикация все же набрала более 20 тысяч лайков.

Напомним, что недавно в сентябре Глюкоза уже попадала в подобный инцидент. Она так же опубликовала фото в платье с большим декольте, чем вызвала очередное недовольство публики. Видимо, поклонники Натальи любят сдержанный стиль звезды.