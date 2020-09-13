Глюкоза показала в Instagram грудь в экстремальном декольте

Российская певица, 34-летняя Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) вызвала массу обсуждений своего внешнего вида у поклонников. Исполнительница посетила юбилей директора музыкального канала «Муз-ТВ» Армана Давлетьярова. С мероприятия Наталья выложила фото в откровенном платье на своей странице в Instagram. Фанаты обрушились на певицу с критикой.
На снимке звезды можно увидеть, как она стоит с 50-тилетним именинником в черном облегающем платье в пол. Невозможно не заметить глубокое декольте и откровенный разрез по длине ног. Образ дополняют босоножки на высокой платформе и изящная маленькая сумочка.
Однако такой, казалось бы, классический наряд не порадовал поклонников. Под фотографией стали появляться неприятные комментарии.
Однако, несмотря на гневную критику, публикация все же набрала более 20 тысяч лайков.
Напомним, что недавно в сентябре Глюкоза уже попадала в подобный инцидент. Она так же опубликовала фото в платье с большим декольте, чем вызвала очередное недовольство публики. Видимо, поклонники Натальи любят сдержанный стиль звезды.
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