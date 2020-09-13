Обвиненная в краже любовница Сергея Глушко Анастасия Шульженко опасается за свою жизнь

Из-за кражи в доме Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного, как сприптизер Тарзан, достоянием общественности стали пикантные подробности семейной жизни звездной пары. Как недавно выяснилось, 23-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая замешана в скандале, связанном с кражей, призналась в Инстаграме, что состояла с Тарзаном в интимной связи. Таким образом, девушка подтвердила слухи о том, что она - любовница мужа поп-исполнительницы.

Напомним, что несколько дней назад Наташа Королева вернулась домой с отдыха и обнаружила крупную пропажу - исчезли драгоценности на общую сумму в пять миллионов рублей.

Позже Тарзан сам признался, что в отсутствие жены принимал гостей - двух девиц, которые, судя всему, и вынесли из их дома дорогое имущество. СМИ предположили, что стриптизер изменил супруге.

Одной их этих дам была Анастасия Шульженко. Однако она отрицает, что обворовала знаменитое семейство. Девушка считает, что это обвинение безосновательно и она боится за свою жизнь и за жизнь своих близких.

Анастасия Шульженко познакомилась с Сергеем Глушко в прошлом году. Она посетила его шоу, и танцор вытащил ее на сцену. Девушка описала свои ощущения в Instagram, назвав Тарзана секс-символом своей юности.

Анастасия не скрывает, что ее связывают с Сергеем отношения на протяжении определенного отрезка времени. Но она опасается, что у звездных супругов достаточно связей, чтобы отправить ее за решетку, пишет News.ru .

Подчеркнем, что в связи с этой скандальной историей стали расползаться слухи о том, что Наташа Королева пригрозила разлучнице и уже готова подать на развод.