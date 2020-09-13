Подруга Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса прикована к постели

Сегодня, 15:38

Александр Зуев

0

Image 16+
Подруга Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса прикована к постели

Подруга Анастасии Заворотнюк, певица Виктория Пьер-Мари рассказала СМИ о состоянии здоровья артистки. По ее словам, Анастасия прикована к кровати. Наряду с этим Пьер-Мари сказала, что сочувствует мужу Анастасии, Петру Чернышеву, которому удалось достойно перенести все испытания. Многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег не выбили Петра из колеи, отмечает Виктория Пьер-Мари. Как она подчеркнула, Чернышев не принимал ни от кого финансовую поддержку и зарабатывал деньги на лечение сам. Для спасения жены фигурист соглашался на участие в различных шоу. Это было нелегко: выступать, улыбаться публике, а после работы видеть, как угасает жена, заметила певица.

Напомним, что более года назад общественности стало известно о том, что у звезды российского кино Анастасии Заворотнюк выявили опухоль головного мозга. Причем у нее тяжелая агрессивная форма болезни, пишет News.ru.  

Тогда многие с прискорбием предполагали, что актрисы скоро не станет и лечение, котороя она проходит, просто бесполезно. Звезде предрекали смерть через несколько месяцев после госпитализации. Но сегодня прогнозы врачей более оптимистичны, а муж звезды сериала «Моя прекрасная няня», ее дети и сама она продолжают бороться с недугом и надеются на лучший исход. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Тимати оставляет Решетовой квартиру и драгоценности после расставания

13-09-2020, 10:57

Дмитрий Шепелев обратился к Эрнсту после ухода с Первого канала

13-09-2020, 08:47

Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

13-09-2020, 08:18

Актер Ткаченко заявил о пересъемках сериала с Ефремовым в главной роли

13-09-2020, 07:50

Актриса Оксана Фандера пришла на «Кинотавр» с седыми волосами

13-09-2020, 07:24

Актер Охлобыстин назвал «казнью» приговор Ефремову за смертельное ДТП

13-09-2020, 00:43

У Дмитрия Певцова сдали нервы

12-09-2020, 23:05

В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение

12-09-2020, 14:16

Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

12-09-2020, 13:44

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

12-09-2020, 08:59

Иван Янковский бросил дочь Кинчева ради замужней коллеги

11-09-2020, 21:39

Виторган показал 58-летнюю жену в узких шортах

11-09-2020, 20:34

Дочь Успенской показала на видео Цискаридзе в одних трусах

11-09-2020, 16:12

Нюша показала фигуру в розовом купальнике

11-09-2020, 15:40

Екатерина Климова показала свою фигуру в мешковатом купальнике

11-09-2020, 12:32

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Рэпер T-Killah на дне рождения жены упал в обморок

11-09-2020, 11:00

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, кем работает в кризис

11-09-2020, 10:21

Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

11-09-2020, 09:42

Дочь осужденного Ефремова рассказала, как подвергалась избиениям со стороны матери

11-09-2020, 07:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров