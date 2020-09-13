Подруга Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса прикована к постели

Подруга Анастасии Заворотнюк, певица Виктория Пьер-Мари рассказала СМИ о состоянии здоровья артистки. По ее словам, Анастасия прикована к кровати. Наряду с этим Пьер-Мари сказала, что сочувствует мужу Анастасии, Петру Чернышеву, которому удалось достойно перенести все испытания. Многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег не выбили Петра из колеи, отмечает Виктория Пьер-Мари. Как она подчеркнула, Чернышев не принимал ни от кого финансовую поддержку и зарабатывал деньги на лечение сам. Для спасения жены фигурист соглашался на участие в различных шоу. Это было нелегко: выступать, улыбаться публике, а после работы видеть, как угасает жена, заметила певица.

Напомним, что более года назад общественности стало известно о том, что у звезды российского кино Анастасии Заворотнюк выявили опухоль головного мозга. Причем у нее тяжелая агрессивная форма болезни, пишет News.ru.

Тогда многие с прискорбием предполагали, что актрисы скоро не станет и лечение, котороя она проходит, просто бесполезно. Звезде предрекали смерть через несколько месяцев после госпитализации. Но сегодня прогнозы врачей более оптимистичны, а муж звезды сериала «Моя прекрасная няня», ее дети и сама она продолжают бороться с недугом и надеются на лучший исход.