Муцениеце назвала «особью женского пола» новую избранницу Прилучного

Сегодня, 14:10

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Муцениеце назвала «особью женского пола» новую избранницу Прилучного
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце назвала «особью женского пола» новую избранницу своего бывшего мужа Прилучного.

Бывшая жена Павла Прилучного, оставшаяся одна, рассыпалась жесткой критикой в адрес новой избранницы Павла Прилучного - Мирославы Карпович. Это происходило в эфире YouTube-шоу «Честный развод».

Спустя немного времени после развода с главным «Мажором», Агата на YouTube создала свой новый проект - «Честный развод», где известные гости делятся со зрителями, как они смогли пережить выпавшие в их жизни развод или расставание. Очередной звездной гостьей не менее звездной хозяйки стала Раиса Рязанова.

Заслуженная актриса в беседе с Агатой искренне понадеялась, что несмотря на последние события, их дети все-таки будут немало времени проводить с родителями. И здесь очень многое зависит от новой возлюбленной артиста - Мирославы Карпович. Услышав это имя, Муцениеце охарактеризовала ее «особью женского пола».

Хозяйка шоу призналась, что старается сохранить с бывшим мужем хорошие отношения - ради общих детей. 7-летнему Тимофею и 4-летней Мии артистка не забывает повторять:

«Папа хороший, я хорошая, мы просто живем раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили».
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