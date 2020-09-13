Муцениеце назвала «особью женского пола» новую избранницу Прилучного

Агата Муцениеце назвала «особью женского пола» новую избранницу своего бывшего мужа Прилучного.

Бывшая жена Павла Прилучного, оставшаяся одна, рассыпалась жесткой критикой в адрес новой избранницы Павла Прилучного - Мирославы Карпович. Это происходило в эфире YouTube-шоу «Честный развод».

Спустя немного времени после развода с главным «Мажором», Агата на YouTube создала свой новый проект - «Честный развод», где известные гости делятся со зрителями, как они смогли пережить выпавшие в их жизни развод или расставание. Очередной звездной гостьей не менее звездной хозяйки стала Раиса Рязанова.

Заслуженная актриса в беседе с Агатой искренне понадеялась, что несмотря на последние события, их дети все-таки будут немало времени проводить с родителями. И здесь очень многое зависит от новой возлюбленной артиста - Мирославы Карпович. Услышав это имя, Муцениеце охарактеризовала ее «особью женского пола».

Хозяйка шоу призналась, что старается сохранить с бывшим мужем хорошие отношения - ради общих детей. 7-летнему Тимофею и 4-летней Мии артистка не забывает повторять:

«Папа хороший, я хорошая, мы просто живем раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили».