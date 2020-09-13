Сестра Ефремова: для Михаила есть вещи страшнее тюрьмы

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Сестра Ефремова: для Михаила есть вещи страшнее тюрьмы
Михаил Ефремов

Сестра 56-летнего российского актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что для артиста есть вещи страшнее тюремного заключения. Об этом сообщает «StarHit.ru».

Родная сестра артиста Михаила Ефремова, заключенного в колонии на 8 лет в связи со смертельным ДТП, прекрасно относится к своему брату. Анастасия поделилась, что в ее жизни было много трудностей и именно Михаил всегда самый первый ее поддерживал и помогал. Сестра считает, что теперь пришло время ей проявить свою преданность близкому родственнику.

Анастасия призналась, что самым страшным моментом в ее жизни стало взятие под стражу родного брата в зале суда. Однако, близкие Михаила решительно настроены делать все возможное, чтобы актера помиловали. Сейчас они ищут нового адвоката, с помощью которого будут подавать на апелляцию.

Сестра уверена, что сроком на 8 лет наказали всех вокруг, но не актера.

«Вы наказали всех его поклонников, а не его... Для Миши страшнее всего лишиться своей деятельности. Профессия для него – все», - поделилась Анастасия.

Также она добавила, что Ефремов уже обосновался в камере и подружился с соседями. Актер не собирается останавливаться играть. С собой он взял текст последней пьесы, поэтому творческая деятельность точно не прекратится.

Анастасия поделилась, что все судебные процессы забрали у семьи значительную сумму денег. Однако, люди со всей страны звонят и предлагают перевести сумму в поддержку Михаила. Его поклонники очень ему преданны.

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