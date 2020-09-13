Бывший муж Волочковой женится на телеведущей

Сегодня, 12:44

Александр Зуев

0

Image 16+
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей

Бывший супруг балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин, закрутил роман с телеведущей канала «Россия 1» Еленой Николаевой. Как выяснилось, пара встречается уже больше года. Сегодня 34-летняя телезвезда не без радости сообщила, что 56 -летний предприниматель сделал ей предложение руки и сердца, и она ему не отказала.

В личном блоге теледива похвасталась помолвочным кольцом. Подписчики поздравили эффектную блондинку со скорым замужеством. А некоторые уже предположили, как на эту новость отреагирует балерина.

«Волочкова будет в бешенстве!»; «Поздравляем вас, желаем счастья и долгих лет жизни!» - написали пользователи.

Николаева не желает раскрывать деталей предстоящей свадьбы. Известно лишь то, что она сумела наладить отношения с дочерью Игоря от Анастасии Волочковой - Ариадной. Более того, телеведущая и дочь ее возлюбленного часто посещают различные мероприятия. Предположительно, мама Ариадны явно не в восторге от такой дружбы.

Анастасия и Игорь развелись еще в нулевых. После расставания бывшие супруги поддерживали теплые отношения ради дочери, но вскоре между ними вспыхнул громкий скандал. Танцовщица обвинила бывшего мужа в том, что он задолжал ей крупную сумму. Долгие годы Анастасия пыталась решить этот вопрос без скандала. Но в итоге 44-летняя балерина подала иск в суд на экс-супруга, пишет StarHit.ru. По словам Анастасии, Игорь ее фактически ограбил, заняв у нее $3 млн. Как-то Волочкова заявила, что Вдовин на ее деньги содержит своих любовниц. Она также сказала, что ему все вернется в жизни бумерангом.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Тимати оставляет Решетовой квартиру и драгоценности после расставания

13-09-2020, 10:57

Дмитрий Шепелев обратился к Эрнсту после ухода с Первого канала

13-09-2020, 08:47

Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

13-09-2020, 08:18

Актер Ткаченко заявил о пересъемках сериала с Ефремовым в главной роли

13-09-2020, 07:50

Актриса Оксана Фандера пришла на «Кинотавр» с седыми волосами

13-09-2020, 07:24

Актер Охлобыстин назвал «казнью» приговор Ефремову за смертельное ДТП

13-09-2020, 00:43

У Дмитрия Певцова сдали нервы

12-09-2020, 23:05

В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение

12-09-2020, 14:16

Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

12-09-2020, 13:44

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

12-09-2020, 08:59

Иван Янковский бросил дочь Кинчева ради замужней коллеги

11-09-2020, 21:39

Виторган показал 58-летнюю жену в узких шортах

11-09-2020, 20:34

Дочь Успенской показала на видео Цискаридзе в одних трусах

11-09-2020, 16:12

Нюша показала фигуру в розовом купальнике

11-09-2020, 15:40

Екатерина Климова показала свою фигуру в мешковатом купальнике

11-09-2020, 12:32

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Рэпер T-Killah на дне рождения жены упал в обморок

11-09-2020, 11:00

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, кем работает в кризис

11-09-2020, 10:21

Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

11-09-2020, 09:42

Дочь осужденного Ефремова рассказала, как подвергалась избиениям со стороны матери

11-09-2020, 07:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров