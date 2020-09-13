Бывший муж Волочковой женится на телеведущей

Бывший супруг балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин, закрутил роман с телеведущей канала «Россия 1» Еленой Николаевой. Как выяснилось, пара встречается уже больше года. Сегодня 34-летняя телезвезда не без радости сообщила, что 56 -летний предприниматель сделал ей предложение руки и сердца, и она ему не отказала.

В личном блоге теледива похвасталась помолвочным кольцом. Подписчики поздравили эффектную блондинку со скорым замужеством. А некоторые уже предположили, как на эту новость отреагирует балерина.

«Волочкова будет в бешенстве!»; «Поздравляем вас, желаем счастья и долгих лет жизни!» - написали пользователи.

Николаева не желает раскрывать деталей предстоящей свадьбы. Известно лишь то, что она сумела наладить отношения с дочерью Игоря от Анастасии Волочковой - Ариадной. Более того, телеведущая и дочь ее возлюбленного часто посещают различные мероприятия. Предположительно, мама Ариадны явно не в восторге от такой дружбы.

Анастасия и Игорь развелись еще в нулевых. После расставания бывшие супруги поддерживали теплые отношения ради дочери, но вскоре между ними вспыхнул громкий скандал. Танцовщица обвинила бывшего мужа в том, что он задолжал ей крупную сумму. Долгие годы Анастасия пыталась решить этот вопрос без скандала. Но в итоге 44-летняя балерина подала иск в суд на экс-супруга, пишет StarHit.ru . По словам Анастасии, Игорь ее фактически ограбил, заняв у нее $3 млн. Как-то Волочкова заявила, что Вдовин на ее деньги содержит своих любовниц. Она также сказала, что ему все вернется в жизни бумерангом.