Анастасия Решетова прокомментировала расставание с Тимати

О том, что Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова расстались, уже знают все поклонники пары. Анастасия решила прокомментировать разрыв отношений с рэпером. По словам девушки, она сожалеет, что они расстались почти сразу после рождения ребенка. Модель также сказала, что не собирается делать хайп на отношениях и делать из них шоу.

«Для меня институт семьи — это самый важный аспект жизни», — подчеркнула бывшая подруга рэпера.

Модель не скрывает, что общается с Тимати после разрыва и она считает, что это нормально, ведь у них много общих дел даже, если не брать во внимание маленького сына Ратмира.

Еще до заявления Анастасии о разрыве отношений многие пользователи сети уже давно подозревали, что между моделью и рэпером пробежала кошка. Масла в огонь добавил тот факт, что пара проводила отпуск порознь.

Напомним, что в октябре прошлого года у пары родился сын, которого назвали Ратмиром. У Анастасии больше детей нет, а у ее бывшего возлюбленного, Тимати, есть дочь Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой.

Союз Тимати и Решетовой длился шесть лет. До того, как они стали жить вместе, ходили слухи, что Тимати бросил Шишкову ради Решетовой. То есть, модели стали соперницами. Тимати предпочел новую возлюбленную.

Сама Решетова не раз заявляла, что не причастна к расставанию родителей Алисы. По словам 24-летней девушки, так случилось, что с Тимати она познакомилась спустя некоторое время после рождения его дочери.