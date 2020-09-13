Олег Газманов рассказал о негативных последствиях прививки от коронавируса

В семье Газмановых о влиянии и опасных последствиях коронавирусной инфекции знают не понаслышке. Во время пандемии COVID-19 тяжело переболел популярный певец Олег Газманов, проведя в критическом состоянии несколько недель. Теперь сын певца Родион Газманов решил испытать на себе новую вакцину от коронавируса, влияние которой еще не до конца исследовано, сообщает «WomanHit.ru».

Друзья и близкие пытались отговорить 39-ти летнего Родиона от опасного эксперимента, однако тот настоял на своем. Теперь Газманов-младший регулярно отчитывается о своём самочувствии.

«В первый день после укола очень болело место прививки, и немного знобило. Меня это даже радует, ведь говорит о том, что мне не вкололи какое-то плацебо», - заверят Родион.

Он пояснил, что сама процедура вакцинирования занимает не более 30 минут, но потом нужно еще коло часа побыть в клинике, чтобы врачи смогли наблюдать первую реакцию организма после укола. Чтобы точно контролировать показания тела, Родион носит специальный трекер, который в режиме реального времени измеряет показания организма, и передает их на приложение в смартфоне.

На данный момент Газманов-младший сообщает, что температура тела у него стабилизировалась, и в целом он чувствует себя хорошо.

«О любых изменениях в организме вследствие прививки, и вообще о том, как все это у меня происходит я буду освещать и далее», - заявил Родион.