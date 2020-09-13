Мария Арбатова рассказала о своей неприязни к Ларисе Долиной

Писательница Мария Арбатова испытывает к певице Ларисе Долиной, которая недавно отпраздновала свой 65-летний юбилей, откровенную неприязнь. Журналистов давно интересовало, почему же одна знаменитость невзлюбила вторую. И вот ответ получен.

Мария Арбатова призналась, что Ларису Долину она не любит только за коррупционную составляющую. Артистка в «секте неприкасаемых» у гаишников.

В эфире НТВ писательница призналась, что когда-то Долина похвасталась тем, что входит в этот список и имеет право нарушать правила дорожного движения. Притом Лариса сказала это при детях. А это «вдвойне позорно», настаивает Арбатова. А в свете того, что Долина входила в состав Совета по культуре, ее заявление и вовсе приобретает чудовищный смысл.

«Она не может идти на коррупционную составляющую и быть в секте неприкасаемых в смысле правил дорожного движения», — поведала Арбатова в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Ранее писательница обрушилась на Ларису Долину из-за ее высказывания о феминистках. Исполнительница хита «Погода в доме» назвала их «глупыми женщинами».

Арбатова после этого посоветовала артистке «петь или жевать», а не говорить. Она убеждена, что такими заявлениями могут разбрасываться только люди, которые за свою жизнь не прочитали ни одной книги.